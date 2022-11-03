政府工｜各部門請助理行政經理月薪28K！無需任何經驗+有約滿酬金

政府各局和部門刊登招聘助理行政經理，月入有28K，職位主要執行行政工作，包括人力資源管理、財政資源管理等，亦會協助系統／項目規劃與發展、地區行政、計劃管理、活動統籌和投訴管理。申請者無須任何經驗，只要持有大學學位，即可申請!



政府各局及部門助理行政經理，屬非公務員合約，合約期為一年。申請人只要持有大學學位，於DSE或會考中英文科均考獲第3級或以上，或具備同等學歷，並能純熟使用常用商業電腦軟件和中英文書處理即可申請。但要提提大家，申請人所提供的DSE或會考成績需要包括數學科或具備同等學力的成績。而且平日工作有可能需要執行戶外工作和逾時工作，星期六日或工作假期亦有可能需要上班。有興趣得大家不妨看看以下詳細入職要求!

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政府各局及部門助理行政經理

入職要求

l 持有香港任何一所大學頒發的學士學位

l DSE或會考中文和英文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績，並需提供有關數學科成績，或同等成績

l 熟悉運用常用商業電腦軟件，包括MS Word, Excel, PowerPoint，熟悉中英文文書處理

l 良好溝通及人際關係技巧

職責

l 處理廣泛行政職責，包括人力資源管理、財政資源管理一般行政支援、為委員會和議會提供秘書支援服務、為制定和執行政策提供行政支援

l 協助系統／項目規劃與發展、地區行政、計劃管理、活動統籌和投訴管理

l 將會由政府調派到各決策局或部門工作

l 有需要時進行外勤或超時工作，以及在星期六、星期日和公眾假期上班

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薪金及聘用條件

月薪: $28,190

聘用條件: 非公務員合約條款受聘，為期1年

(合約期內工作表現和行為一直良好，在合約完結後可獲發放約滿酬金。政府續約與否則視乎有關局和部門的需求和受聘人工作表現而定。)

申請方法

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可在公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。申請人可通過公務員事務局網頁或郵寄到香港九龍彌敦道750號始創中心17樓1712A室公務員事務局臨時招聘中心申請。

郵寄地址：香港九龍彌敦道750號始創中心17樓1712A室公務員事務局臨時招聘中心

政府各局及部門助理行政經理職位截止申請日期是2022年11月11日（五）晚上23:59，有興趣的就要儘快申請啦！

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