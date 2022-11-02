巴士迷思｜為何補眠會自然醒？拆解4大科學原因+網民盤點秒醒熱點

香港人生活節奏忙碌，作息時間又不定時，經常帶著疲憊的身驅上班上課，因此不少人都會選擇在搭車時補補眠。最近有網民在討論區上探討，為何在巴士補眠時，身體都會自動在差不多到站前自動醒來呢？但原來有4種科學根據可以解釋原因！



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第一 人體生理時鐘

每個人的身體裡都有一個無形的鬧鐘，如果每天的同樣時間你都會做一次事，譬如會乘搭固定的車輛班次、有固定的上下車時間，那身體的生理時間就會將時間紀錄，在你大約下車時自動提醒你，大腦也會做好下車的準備，那就是為什麼你會認為身體在「剛剛發好」的時間醒來。不過如果你工作的通勤時間不固定、乘坐的車輛班次也不固定，自然生理時鐘就無法自動提醒你了。

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第二 潛意識

不少人在睡前都會提醒自己在什麼時候要起床，你又有沒有曾因此在差不多的時間自動醒來呢？這是由於在睡覺的時候，大腦其實仍處於活躍的狀態，所以潛意識會提醒你差不多時間起床，其實與生理時鐘類似！在搭巴士時你潛意識也告知了自己什麼時候要下車，自然大腦也會在下車前喚醒你了！

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第三 未進入深度睡眠

睡眠基本上可分為4種階段，包括入睡期、淺睡期、深睡期和快速動眼期，而因為通常在巴士上無法進入深層睡眠，乘客每隔一段時間都會下意識醒起看一看是否快要到站，如還沒到站就繼續補眠，但由於醒來的時間短暫，導致大腦無視自己在中間曾經醒來的記憶，所以到最後到站前醒來就有「又剛剛好醒來」的錯覺。

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第四 雞尾酒會效應

即使你睡著，還是會因為聽到某些聲音令你醒來，就好比早上的鬧鐘、電話響的鈴聲等。雞尾酒會效應是指人的聽覺有「選擇性關注」的能力，人會對自己熟悉的聲音或字眼而有反應，也因為這個原因，巴士上的廣播可以順利傳入你的耳朵和大腦，令你在到站前醒來。

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不過除了以上較為學術的原因，有網民就指出自然醒的原因非常簡單，「巴士離開高速後chok下chok下」、「市區燈位多」、「龍翔道路面狀況咁差，無停站都chok到你醒」、「落斜個身體感覺到」。

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然後網民更盤點了各區巴士的自然醒熱點：「九東代表：豐力樓」、「天水圍聚星樓」、「吐露港入廣福村」、「入元朗: 博愛迴旋處」、「屯門公路入屯門左轉去泳池/龍門居個隔音屏位」等，大家又有沒有心水的熱點呢？

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