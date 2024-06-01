基層中女成功嫁入豪門　自信教路5招必勝法！網民：價值觀好痴線

以前常聽到「嫁個有錢人」、「嫁入豪門」，稱只要踏入上流社會生活便可衣食無憂，但現時男女關係漸趨平等，很多職業女性甚至比男性取得更多成功，嫁入豪門的觀念似乎已經減弱不少。不過有一名基層中女成功嫁入豪門，早前更自信地分享「嫁入豪門5招必勝法」，文章被網民瘋傳。



《Penthouse上流戰爭》劇照

現時比起嫁入豪門，不少職業女性都比較希望成為豪門本身。一位基層中女早前在Instagram@couple.murmur上投稿，標題直指自己是「基層中女成功向上爬，嫁上流社會的心路歷程」。中女稱一直以來聽了很多嫁給基層男人的女性友人訴說生活壓力，並分為以下7大類投訴為主：

1.基層老公無錢請工人+陪月，老婆等於工人

2.唔洗旨意有名牌手袋飾物

3.日日放工番屋企都係做家務，搞到無哂性趣，成日拒絕老公求歡，最後老公偷食

4. 無錢比仔女讀名牌私校/國際學校

5. 唔想仔女係公屋長大，可惜老公無錢買私樓

6.想移民，但老公無錢

7. 大量嫁基層男人的女人都心理不平衡。例如見到其他嫁得好既女仔，就話人地拜金，話人地唔靚，唔明有錢佬點解揀佢…..說穿了，就係女人妒忌心發作。

《Penthouse上流戰爭》劇照

中女更狠批「講白d，90%嫁基層男人的女人，本身都係質素低。你係咩人，所以嫁咩人」。她指她28-29歲時，開始想「嫁個有錢人」，於是下一步便開始思考「你係基層，點解有錢人要揀你？」但不是每個女仔都識反省。中女稱她眼見身邊許多的基層女都想釣金龜，但是最終失敗，於是她得出了以下5點結論，也就是只要做好這5招必勝法，便可以增加嫁入豪門得機率。

（圖片來源：TVB）

基層女最易犯5大盲點

（1） 無Degree/無上進心。大家留意下，有幾多有錢男人的老婆係低學歷/無上進心？唔好以為富有的男人咩都有，一定好願意老馮養你！得罪講句，（1）男醫生娶女收銀員vs (2) 男醫生娶女會計師，大家覺得將來生出來的下一代的智商/情商/思想，有無分別？你想嫁高質男，同時，高質男只想娶高質女。

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《上流寄生族》劇照

（2）顏值低。成功釣金龜果批基層女人，80%有打醫美針。個鼻高啲，下巴尖啲，男人都係膚淺嘅。

（3）成身名牌，IG成日哂命。你想嫁有錢人，唔該你唔好表現「拜金」出來！你反而要表現到，唔貪名牌好節儉的好女仔。試想下，一個有錢佬見到你成身名牌，第一個感覺係：「用錢一定溝到你」。呢啲女仔最終下場是，比人騎牛搵馬，唔會坐到老婆位架。所以我單身果陣，成身平野，我老公覺得我唔貪名牌，與衆不同。之後買到我成身名牌。

《上流寄生族》劇照

（4）滿足唔到床上需要。基層女表面已經輸比中產女好多。點解有錢佬唔娶女醫生女律師，要娶你？咁就要其他方面攞分。

我老公每個前度都係高收入專業人士，但點解最後娶我呢個基層？部分原因係因為叫親佢前度玩特別小小既姿勢，開口埋口都「我唔鍾意！唔得！」基層女，你要記住，你已經輸package，床上再輸，有錢人點會娶你？

《再婚上流》劇照

（5）性格差。基層女，唔該你記住again, 有錢人同你一齊，係你三生有幸。如果你老馮人地就哂你，你最多坐到「女朋友」位置，「老婆」無你份。

總結：如果你係基層，渴望嫁得好，唔洗為錢煩惱，洗男人錢的話，麻煩你努力打造自己，成為高學歷+顏值高+床上聽話+低調不晒命+性格溫馴女人。

《Penthouse上流戰爭》劇照

（以上皆為發帖者原文，不代表本台立場。）

最後發帖的中女提到，如果看帖者覺得「 公一份，婆一份，兩個一齊捱」完全無問題的話，可以直接無視她的文章，但表示如果今次文章反應好，她將會再提出下一篇教學。

網民看帖後就認為發帖的基層中女價值觀非常偏差，直言「人地嫁俾愛情，樓主嫁咗比麵包」、「終日睇人面色做人，係屋企抬唔起頭」、「做到咁不如自己搵錢都冇咁辛苦」、「高質女有必要搞咁多嗎？」

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