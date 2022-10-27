中國瘋傳追港女4大攻略　大讚港女世一！這一大優點贏盡內地女生

約會、拍拖、與伴侶步入婚姻殿堂是不少人的夢想，但怎樣的伴侶才會讓你有結婚的衝動呢？最近網絡上瘋傳一張中國內地的「港女攻略」，更稱香港女生對伴侶的要求非常簡單，列出了4招即可「攻陷港女心」，但港男就似乎唔多認同追港女可以如此簡單！



《香港愛情故事》劇照

內地瘋傳的「港女攻略」首段，先是指出香港女生的獨立和堅強在全亞洲排名是是數一數二，然後「男女平等」早就深入民心，形容港女「專業、理性、智慧是她們追求的目標」，在性格上「很少小鳥依人，如果撒嬌多一點就會被嘲諷為『發姣』」。

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然後作者提出其實香港女生對伴侶的要求非常簡單，並列出了以下4大招式：

1.紳士風度

作者指出大概是歷史的原因，香港女生更傾向喜歡有禮貌、有教養而且風度翩翩的男人，她們的要求也簡單、直接，即是主動開車門、擔遮、外出約會食飯時會主動買單等等。

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《幕後玩家》劇照

2.細心體貼

「越強的女生越喜歡溫柔的另一半。廣東話即係『識氹人』」。

3.傾聽

據科學家研究，女人天生就喜歡說話，她們對八卦消息、家事、工作瑣碎事會繪聲繪色地與另一半分享，但如果對方只是「嗯、啊」敷衍回應，誰都會火冒三丈。

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《不懂撒嬌的女人》劇照

4.乾淨整潔

香港屬於亞熱帶地區，男人工作又經常穿著西裝打領呔，外出走一圈就容易大汗淋漓。”臭男人”這種事在香港更容易發生。

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《不懂撒嬌的女人》劇照

最後作者提出總結，表示追港女最重要的是成為「暖男」，因為港女給人的感覺就是「錢我自己賺，你給我愛情就好」。也是因為喜歡暖男的緣故「所以台灣男人在香港女生的心目中地位不可撼動，其次就是韓國歐巴(大概是韓劇的影響)，現在內地男人的形象也開始上升，香港女嫁內地男的數量逐年增加。」

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《香港愛情故事》劇照

至於外表夠不夠靚仔英俊不是重點，因為作者指「香港女生很清醒」、「靚仔用來拍拖可以，結婚就有些不放心了，外表過得去就好，不會強求。」；在金錢觀方面，「大多數香港女生并不是那麼拜金，兩個人一起付首期和還房貸是常態，甚我還聽說很多家庭婚後都維持AA制」。

《香港愛情故事》劇照

這份港女攻略後來在網絡瘋傳，但港男似乎就有話兒，笑稱內地男士把港女想像得太簡單，直言「幾L暖都無用啦，搵個一萬幾千人仔睇下有無港女睬你」、「睇總結就知衰X梗」、「平行時空」，甚至批評追港女的行為是「睇唔開」；不過也有港男稱讚「港女其實算係咁，內地女生無車無樓即ban，好少一齊供樓」、「港女仲會做下家務，負擔下生活費，內地女生唔帶埋全家人等你服侍咪偷笑囉」。

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