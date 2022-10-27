25歲港男提4大理據欲躺平做保安！網民一大原因勸退:應付到先好去

躺平主義在近年開始出現，中心思想是「與其奮鬥不如無欲無求」，想法被90後、00後年輕人所追捧。一名網民在討論區發帖，表示自己今年25歲，近日因為出於4大原因決定投入保安工作，稱是「真正躺平」，並下定決心明日去考保安牌，帖子被網民熱烈討論。



《大叔的愛》劇照

做保安等於躺平？網民以「25歲人決定走去做保安」為題發帖，提出4大原因決定做保安，原po表示自己「心好累」、「唔想再同人比較」、「唔想再理辦公室政治」，以及「只係想搵份穩定收入養活自己」，稱行為是「真正躺平」，並下定決心明日便去考取保安牌，正式入行。

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《金宵大廈》劇照

對於該位25歲網民的想法，部分網友就不敢苟同，認為做保安一樣要面對人事問題，「人事鬥爭分分鐘仲複雜過辦公室」，建議如果不想理會辦公室政治，揸車搵食更好。也有網民直言如果想「真正躺平」，應該約目標改為考上「政府工」更為適合。

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《愛回家》劇照截圖

另外有網民提到保安工作並非如同表面一樣簡單，工作內容包括但不限於「customer service, 處理投訴，協助管理處，工程部、清潔部處理風火水電、滅蟲滅蚊滅老鼠、清潔、樓宇維修、電梯維修等既協調工作等」。與此同時有網民提出一大原因勸退，就是要應付麻煩的住客，直言「一日到黑玩投訴既人大有人在」。

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也有人覺得工作只要開心便好，就算做保安也不代表沒有出息，只要安份守己自我滿足就得，收入也算穩定，加上樓主年紀尚輕只得25歲，先入行試試也未嘗不可。