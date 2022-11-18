少女穿瑜伽褲被媽媽鬧沒家教「整個都露出來」網民：路人會盯著看

【瑜伽褲／瑜珈褲】近年來流行瑜伽，不少女性會穿有彈性的瑜伽褲去練習，但這類的穿搭並不是每個人都喜歡，一名女網友指出，日前她穿瑜伽褲準備去運動，媽媽看到卻責罵她「這樣穿別人覺得妳沒家教」，讓她傻眼表示「我也不是穿運動內衣配瑜伽褲，真的很不行嗎？」



一名女網友在Dcard發文表示，她平常穿著打扮不會過度暴露，因為考量父母的看法，也覺得自己的身材沒有很好，衣櫃裡也很少有短褲、背心等，最多就是穿短版上衣，但近日她因為「瑜伽褲」跟媽媽吵得不可開交。

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原PO指出，她平常有在上空中瑜伽課，因為懶得去教室換衣服，就穿好直接過去，但媽媽看到她的打扮，都會一直罵「穿這樣妳身材整個都露出來了，妳這樣穿別人覺得妳沒家教」，她透露「我真的覺得很無言，我也不是什麼穿著運動內衣、瑜伽褲就跑到路上，我這樣穿真的不行嗎？」

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對此，網友分析「單穿這種瑜伽褲，身材不好會很尷尬」、「如果要配合爸媽，妳也能接受的話，就是外面加個運動短褲，到教室就可以脫掉了」、「本來長輩跟我們的觀念就不同，妳不想跟她吵，就勤奮一點換衣服，畢竟妳住在她家，不是自己的房子」、「說不定妳媽不是古板，是真的覺得妳身材不夠好、不好看，才要妳不要穿出去丟臉」。

有些網友也表示，自家父母也曾說不建議這樣穿，留言表示「我媽也是這樣說，認為這種內搭會露出私密處的形狀，我個人會在意所以也沒穿了，而且真的有些路人真的會盯著看」、「我媽每次在街上看到就跟我說，她覺得直接穿瑜伽褲上街很不禮貌，一直叮囑我不要這樣穿」、「妳媽的意思是如果穿出駱駝蹄可能不太好吧？」

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