東瀛遊辦人才招募開放日　即場面試聘逾100人　導遊包薪達25K！

自日本在上月中旬全面開關，再加上香港政府實施「0+3」，旅遊業逐漸復蘇，有不少人報名參加旅行團外遊。旅行社東瀛遊今公佈將會於11月19日（六）舉行人才招募開放日，設即場面試，增聘20個不同部門、逾100個職位。



東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示，疫情期間旅遊業人才流失嚴重，現有員工人數是高峰時期的3分之1，收客數量大約是疫情前的30%左右。因預計未來收客量持續上升，以現有員工人手難以應付需求便決定於11月19日（六）舉行招聘會，吸引有志者加入旅遊業。

為了吸引求職者，以往導遊及領隊以底薪加佣金計算人工，現會暫時實行包薪制，日本導遊每月包薪連津貼高達25K ，而領隊每月包薪連津貼高達18K，以穩定他收入。同時，為感謝共渡疫情時艱的現有同事，亦加薪近雙位數以補回過去3 年凍薪。開放日除了吸納心血之外，亦歡迎旅遊從業員回流重操故業。

東瀛遊增聘的職位來自20個不同部門，共有逾100個職位。當中除了日本導遊之外，亦有領隊、海外婚禮專員、營運專員和分行主任，並會計、HR、IT等職位。有興趣出席人才招募開放日的大家需要先行到網上填寫登記表格，到時候帶齊個人履歷、相片、學歷及工作證明正本到場，便可以即場面試。

東瀛遊人才招募開放日

日期： 2022 年11 月19 日（星期六）

時間：上午10 時至下午1 時

地點：尖沙咀漆咸道南45‐51 號其士大廈5 字樓 「寰宇坊」(尖沙咀地鐵站B2 出口 )

*現場設有即場面試，求職者需準備個人履歷、相片、學歷及工作證明正本

招募職位

【1】日本導遊

【2】經驗領隊

【3】旅團銷售代表

【4】分行主任

【5】營運專員（自由行產品）

【6】簽證部專員

【7】電話銷售中心專員

【8】營運助理‐ 東南亞/ 長線旅行團

【9】營運專員（日本部）

【10】海外婚禮專員

【11】Senior Supervisor / Supervisor – Leisure Travel

【12】Senior Travel Consultant / Travel Consultant – Leisure Travel

【13】Digital / Marketing Executive

【14】Human Resources Officer

【15】Junior Accountant (Japanese Speaking)

【16】Senior Accounts Officer / Accounts Supervisor

【17】IT Support Engineer

【18】System Engineer

【19】Analyst Programmer

【20】 Web Application Developer

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