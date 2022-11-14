80歲老人油站借廁所被拒！網民解畫堅拒外借有原因：唔借係道理

人有三急在所難免，尤其家有老人家和小孩子，更要隨時要留意附近有沒有廁所，皆因香港地找個廁所比想像中更困難。最近一名網民在在社交媒體上發帖，抱怨油站不外借廁所予自家80歲的老人，誰料反被網民聲討，認為油站拒借有原因！



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該位網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上發帖，表示在前日（12日）晚上10時左右，正接載著家中80歲老人回家，但因為老人家稱尿急，於是在經過何文田梭椏道亞皆老街某油站時，想借用店內的廁所，助老人解決燃眉之急。

不過他就指店員無情回答「廁所不外借」，更叫80歲老人家「行去勝利道公廁」，於是他馬上將車輛駛入，並叫職員幫他入$100油，反問「咁我係咪可以借廁所比老人家用？」更直指該油站沒有同情心，以後也不會再幫襯咁話。

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帖子一出，有網民就一同批評油站不外借廁所的行為，指出「老人家真係唔忍得」、「老人家身體機能會差好多，忍尿都差好多」、「站人道立場，油站職員有很大問題」呼籲大家多點人性化，多點體諒老人家。

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不過也有人批評樓主以80歲老人家「道德綁架」油職站員，直指油站職員只是根據公司指引而拒絕外人借用廁所，不是出於個人意願。更指出油站因為疫情的原因，在疫情初期已經不准借廁所予街外人，「因為好多人去完又唔沖廁又搞到好污糟，加上油站人手一般好緊，有人中招就搵唔到人頂更」，隨時導致整個油站封閉和暫時中止營業。

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與此同時，網民提醒樓主只要在油站買些東西，例如買枝嘢飲、買包檸檬茶，很多油站都會願意外借廁所，認為「錢可以解決問題就唔係問題，唔使講同情心」、「只能夠講借俾你係人情，唔借係道理」、「唯有幫襯就可以大條道理用廁所，好似餐廳」。