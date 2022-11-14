和尚追女仔不成發脾氣？超渣露骨對話內容流出！網民笑：佛都有火

佛教是亞洲地區的重要宗教，佛教的和尚、僧侶也有較多的戒律及守則需要遵守。最近有網民在坐地鐵時，無意間發現一位疑似和尚的路人正在透過通訊軟件「追女仔」，但對話內容超渣又超露骨，令網民表示哭笑不得！



《朝五晚九》劇照

連登討論區有網民以「【有圖】呢位和尚好緊火！」為題發帖，圖中一名光頭髮型、穿著打扮疑為和尚的乘客正坐在港鐵車廂的座位上，眼見他將背包向前背，身體微微向前蜷縮，正拿著手機用通訊軟件「微信」發送訊息。

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（連登討論區截圖）

眼利的網民發現和尚正在與一名網名「迷失方向.」的人聊天，對話開頭對方先說了一句「我擦」再加一個生氣的表情符號，未知二人是否正在吵架。然後和尚回覆：「你快去忽悠（糊弄）下一位去吧」、「還說做我老婆，見面兩次還不給操」。對方便再回覆「我擦」、「你滾」、「我什麼時候說做你的老婆了」、「你要不要臉」等，惟最後一個訊息被和尚的手指擋住無法查看。

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（連登討論區截圖）

對話內容雖然短，但已可見和尚的「渣男味」十足，圖中的一句「還說做我老婆，見面兩次還不給操」更是引起網民熱議。網民就笑指「佛都有火」、「破色戒會有咩懲罰」、「見兩次就要俾你X，條友都傻得好嚴重」、「而家啲和尚好曳」等，也有人藉此表示防偷窺mon貼的重要性，雖然價格貴少少，但可以避免「隔牆有耳、隔離有眼」，偷看到自己的私密對話，提醒大家要好好保護自己咁話。

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（《大話西遊》劇照）

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最近有網民在Facebook 群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，同時貼出了一張照片，指自己「難得休息兩個鐘食個燒肉先，點知見到呢一幕」，而樓主所指的是在餐廳遇到6位佛教僧侶，令他頓時陷入思考，並向網民發問「無知一問可以食（肉）嘅咩？」

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