港鐵甩門｜近年炒車出軌頻生　網列4條綫故障全港GG:懷念以前地鐵

港鐵發生嚴重事故，昨早（13日）早約9時30分，荃灣綫油麻地站一列往中環方向列車「甩門」，導致荃灣綫來往佐敦至荔景站的服務全日暫停。港鐵指檢查後發現第一卡車廂的轉向架偏離路軌。其實港鐵近年事故頻生，有網民列４條路綫一有故障就全港GＧ，更有人指自兩鐵合併後才出事，更懷念起昔日的地鐵。



網上圖片

事故發生於昨日早上約9時半，荃灣綫一列駛往中環方向的列車，駛入油麻地站月台時出軌，有車門甩脫，一名老婦手部擦傷送院，750名乘客疏散。事後荃灣綫來往佐敦至荔景站的服務即時停頓，港鐵在太子站、佐敦站、荔景站提供免費接駁巴士疏導乘客。幸經港鐵人員搶修後，今早（14日）服務終能回復正常，頭班車如常開出，秩序大致良好。

有網民指近年港鐵多宗大型事故，多數都是發生在最多人乘搭的路綫。例如縱橫東南西北的東鐵綫、屯馬綫，以及最元祖的觀塘綫、港島綫，加上返工放工時間，一不小心「隨時塞咗半個香港」。以下６宗主要路綫故障，你又曾是受影響的一群嗎？

👇點撃圖片看港鐵邊條綫最多故障👇

+ 4

👉地鐵癡男跟蹤偷拍女同事3年 法院放生判監前夕女廁內殘殺釀慘劇

👉循環線似輪迴、超多分站如保母車 8條巴士迷都忟的反智巴士路線

【1】東鐵全綫癱瘓

2018年東鐵綫全綫癱瘓，早上9時半起信號故障，全線受阻約2小時，有乘客被困車廂至少半小時。初步估計起因是信號主系統運作不暢順，職員以人手重新啟動伺服器但不成功，要一度暫停服務修復。

事故中有14班正在行駛的列車停在兩個站之間，需逐步駛回車站讓市民下車，最後港鐵動用後備系統才回復正常服務。

【2】九龍塘站車頂現火花

2021年颱風圓規襲港，東鐵綫九龍塘站有列車車頂及架空電纜之間閃出火花，更散落至月台上，目擊者表示火花至少出現3次。港鐵初步檢查發現，其中一卡車的集電弓上有樹枝，懷疑接觸到架空電䌫組件引致事故。

【3】大學站月台冒濃煙

2021年11月東鐵綫列車駛進大學站月台後冒煙，車頂及附近月台範圍煙霧瀰漫，港鐵馬上疏散乘客，有乘客徒手扯開車門逃生，無人受傷。

涉事列車制動系統懷疑運作不暢順，出現「嗱brake」情況，有在附近上班的中大職員表示，列車冒出的濃煙飄至中大，校園內亦嗅到煙味。

【4】銅鑼灣站甩車門3小時

2021年12月港島綫列車在銅鑼灣站出現罕見甩車門意外，初步調查發現與撞到廣告燈箱有關。意外於下午5時54分繁忙時間發生，造成港島交通大擠塞，至晚上8時46分才完成清理重新通車。

【5】東鐵綫過海段故障

2022年5月東鐵綫過海段通車後，返工繁忙時間列車故障，來往上水至金鐘站的服務延誤約半小時。期間大圍及九龍塘站充滿等車乘客，立法會議員張欣宇事發時亦被困車上約20分鐘。

【6】屯馬綫停半條

2022年10月屯馬綫烏溪沙站至鑽石山站出現信號故障，其中鑽石山至第一城站上午7時45分起暫停服務，要安排免費接駁巴士，直至上午8時42分才修復好，令不少過海打工仔返工遇阻滯。

有網民直言對港鐵十分失望，指2007年兩鐵合併之後，已發生多次嚴重事故，包括炒車、出軌、甩門、訊號故障令四線癱瘓等，有點懷念合併前的「地鐵」。亦有網民開始回憶以前搭地鐵的經歷，包括波波扶手、不劃位的銀色長凳，感嘆現在港鐵的倒退。

👇👇👇按圖看網民9個地鐵回憶👇👇👇