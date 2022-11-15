日本評選2022年大熱商品Top 30　第一位$8枝飲完「好瞓到發惡夢」

來到11月中旬，離新一年只剩下1個月左右。有日本雜誌最近就回顧2022年最熱賣的商品，當中除了有大熱動漫《One Piece》和《SPY×FAMILY》入選之外，亦有不少宅在家實用商品上榜。不過，最令人吃驚的是，第一位竟然是港人熟悉的益力多？！



（YouTube截圖）

日本雜誌《日經TRENDY》日前發佈「2022年大熱商品Best 30」，列出一系列今年熱銷的商品。過去3年的疫情令大家的消費習慣都改變了不少，去年的排行榜中就有不少網上購物平台和宅在家實用商品。今年防疫政策放寬、日圓暴跌、物價上升之下，趨勢又有甚麽改變呢？

受到物價上升影響，日本國内似乎未出現報復式消費的浪潮。人氣動漫《SPY×FAMILY》就登上21位，電影《ONE PIECE FILM RED》更是排在第14位。排行榜上更有2種電子寵物玩具，Punirunzu和Tamagotchi Smart，似乎即使是手機普及的年代，能隨身携帶的迷你遊戲機人氣不減。來自中國的服裝購物平台SHEIN因價錢便宜、選擇多，在日本年輕人非常流行，亦有不少YouTuber拍開箱片，將SHEIN推上第12位。

今年的第三位是有助「瞬間蒸發」汗水的冷卻頸圈，第二位是今年在日本獲得極高人氣的卡通角色「ちいかわ」（Chiikawa），而第一位竟然是港人熟悉的益力多？！《日經TRENDY》的編輯長沢原昇表示，因爲不少人感到「抗疫疲勞」，精神和身體上都需要回復，今年的Best 30中與睡眠有關的商品較多。當中有發熱的安眠耳塞，亦有睡前專用的營養飲料。而成爲年度第一位的商品「益力多1000」也是聲稱能緩和壓力、提升睡眠質素並改善腦内環境的飲料。

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「益力多1000」由去年發賣起就被當地網民熱烈討論，今年更是因爲喝完會「好瞓到發惡夢」的傳聞散播，引發搶購潮。人氣度甚至令生產跟不上需求，日本益力多公司亦因此被逼停止新月費會員登錄。連知名日本YouTuber「Hikakin」都曾拍片分享自己跑了很多家便利店才成功買到。原本只需982円（大約港幣55元）7支的「益力多1000」，在轉賣網上有不少賣家即使兩倍以上的價錢，2500円（大約港幣140.5元）放售亦全部售罄。

這款益力多因爲在日本的供貨量少，保質期又短，在香港官方網站未見有相關產品出售。雖然早前益力多公司表示打算增產，但「益力多1000」登上「2022年大熱商品Best 30」似乎只會進一步推高熱潮，令人更難買到。如果大家去日本旅行有幸看到不妨買來試試是否真的有效啊！

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