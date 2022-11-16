政府工｜房屋局請助理經理月薪$32,545 任何學位皆可有這經驗優先

【政府工/公務員/求職/招聘】不少FG都希望入政府部門工作，從而得到穩定收入。近日房屋局就招聘助理經理，任何學位皆可，月薪有32K加15%約滿酬金，續約與否視乎屆時房屋局的服務需求和受聘人的工作表現而定。



今次房屋局招聘助理經理，職責主要是協助處理局長辦公室的日常行政工作。入職要求除了持有學位外，DSE中文和英文成績要達3級或以上，如在活動／項目管理和辦公室行政方面具備兩年全職工作經驗更佳。

👇👇👇房屋局招聘助理經理詳情及截止日期👇👇👇

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房屋署助理經理招聘詳情:

月薪 $32,545 （另加15%約滿酬金）

截止申請日期

25/11/2022 23:59:00

入職要求

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在DSE或會考中文和英文考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 中英語文能力俱佳；

(d) 熟悉常用商業軟件（包括MS Word、Excel和PowerPoint）的應用，並通曉中英文文書處理；

(e) 具備良好的溝通能力和人際技巧；以及

(f) 取得相關資格後，如在活動／項目管理和辦公室行政方面具備兩年全職工作經驗更佳。

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職責

(a) 協助處理局長辦公室的日常行政工作；

(b) 就各項會議和活動與各部門聯絡，以及為公眾參與活動提供後勤支援；

(c) 提供行政和後勤支援，包括管理日程、編排會議，以及安排與外間機構及人士和內部組別及人士的會議；

(d) 監察查詢和投訴，並處理立法會議員、區議員和關注團體提出的會面要求；

(e) 提供行政支援，包括擬備簡報材料和會議文件夾；就涉及海外及本地做法的會議／活動進行研究，在適當情況下進行調查、分析數據和草擬報告；以及

(f) 執行上司委派的任何其他職務。

聘用條件

受聘人將按非公務員合約條款聘用，為期一年。續約與否視乎屆時房屋局的服務需求和受聘人的工作表現而定。

申請方法

經互聯網遞交申請✓

郵寄✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)] 詳細列明其學歷及工作經驗，。連同學歷副本、工作經驗的證明文件副本；及中英文水平的證明文件的副本，郵寄至香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須清楚註明「申請合約顧客服務主任職位」。

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