世界盃2022｜8位小鮮肉球星顔值連C朗都比下去？這兩隊量產型男！

【世界盃/ 足球/ 卡塔爾】2022年國際足協世界盃已經開鑼，除了關注一班球員的表現之外，相信有不少人亦都對球員的顔值非常關注。《開罐》Opener就爲大家找來8位參與今屆世界盃的小鮮肉，阿根廷和德國均有兩位型男，當中最年輕的一位竟然只有18歲！



C朗拿度（Instagram：@cristiano）

【1】基斯甸·普列錫 Christian Pulisic

效力國家隊：美國

年齡：24歲

人稱「美國隊長」的基斯甸·普列錫今年24歲，自加入球壇後留下不少戰績。在2018年世界盃外圍賽成爲美國國家足球隊史上最年輕的入球球員以及最年輕正選球員，現在是美國隊的重點球員。雖然4年前最終未能晉級，今屆基斯甸·普列錫的表現令人十分期待啊。

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【2】柏保路·馬田·派斯·加維拉 Pablo Martín Páez Gavira

效力國家隊：西班牙

年齡：18歲

Gavi只有18歲，是西班牙隊史上最年輕的代表球員。今年他才剛剛奪得歐洲金童獎，前途無可限量。臉上的稚氣還未完全褪去，濃眉大眼、鼻挺挺，是不論球技還是顔值都非常值得期待的一名小鮮肉！

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【3】美臣·東尼·曼治 Mason Mount

效力國家隊：英格蘭

年齡：23歲

效力車路士的美臣曼治是英格蘭國家隊的實力新星，除了有球技之外，不輸影視明星的顔值和迷人的笑容也爲他吸引大量粉絲。他被英國著名運動品牌選爲代言人，亦曾登上時尚雜誌封面。

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【4】祖利安·艾華利斯 Julián Alvarez

效力國家隊：阿根廷

年齡：22歲

這屆世界盃有不少年輕新星，阿根廷的Julián Alvarez也是其中之一，今年只有22歲。因自少就被冠上「蜘蛛」的綽號，他進球時就會擺出電影蜘蛛俠的屈指手勢慶祝，大家不妨可以留意一下啊！

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【5】洛迪高·迪·保羅 Rodrigo De Paul

效力國家隊：阿根廷

年齡：28歲

同樣來自阿根廷隊的洛迪高是隊内的肌肉型男代表，雙臂佈滿紋身，顔值極高，臉上鬚根再為他的外貌增上一點粗獷，簡直男性魅力爆燈。與同隊球皇美斯感情非常好。

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【6】奇雲·查普 Kevin Trapp

效力國家隊：德國

年齡：32歲

凱文特拉普是德國隊的門將，身高接近190cm，眼睛輪廓深邃。上一屆世界盃未能擔任正選，這次他擔正成爲主力門將，大家終於有機會可以觀賞他球場上的英姿以及鋼鐵腹肌啦！

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【7】里昂·哥列斯卡 Leon Goretzka

效力國家隊：德國

年齡：27歲

德國隊的里昂哥列斯卡是擁有189cm身高的男神，被國際名牌Tommy Hilfiger相中成為手錶系列代言人。他在私底下也非常時尚，與穿上球衣的他又是另一種感覺，一身西裝簡直迷死人。

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【8】安東尼．基沙文 Antoine Griezmann

效力國家隊：法國

年齡：31歲

安東尼基沙文是法國隊的「矮男神」，即使身高只有175cm，但一雙迷人電眼亦非常吸引。他最近更染了一頭銀發，配上濃眉藍眼、紋身、鬍鬚，男人味十足。而且他不時會po出與女兒的合照，可見除了高顔值之外，也是一位好爸爸！

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