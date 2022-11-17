失業港女呻父母送買樓首期予大哥唔公平！一原因網民由狠批變同情

買樓置業是不少港人的畢生奮鬥目標，但是香港樓價高企，一般打工仔未必有能力自己置業，不過如果有家人相助的話就有不同說法了。最近一位失業港女在討論區上分享自己的家事，表示父母夾錢送大哥買樓首期，自己卻什麼都沒有，質疑雙親重男輕女。



《下流上車族》劇照

家家有本難念的經，有時家庭和睦也只是表面，只要談到金錢，翻臉隨時比翻檯還快。最近一位女網民在連登討論區上發帖，表示自己父母夾錢俾家中大哥買樓做首期，但樓主卻什麼都沒有，質疑行為是「重男輕女」，也提到當年自己父母連大學也不想自己入讀。

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《香港愛情故事》劇照

為求公平起見，樓主提出了兩大解決方法問網友，1.「叫老豆老母俾幾多錢我大佬就俾返幾多我咁先公平」、2.「叫佢地轉左而家住緊個層居屋（未補地價）俾我咁先公平」，更詢問大家有沒有其他的解決辦法，還是一家人無法計咁多？

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網民看帖後先是問樓主與家中大哥的家庭貢獻，例如家用分別交多少，樓主回覆家中大哥比自己每月多交$1,000，而自己最近一個月失業，但也維持交家用，但就負面地表示寧願再失業多一陣子。不過由於樓主沒有詳細說明全部狀況，被網民質疑「講啲唔講啲」搏同情。更狠批她心理不平衡「睇你個款比首期你都供唔起啦」、「啲錢係你老豆老母嘅，佢地鍾意倒落海都唔關你事架？」、「憑咩叫人比錢你/ 過層樓比你」。

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《地產仔》劇照

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其後港女就再表示自己心有不忿是因為父母及大哥開口問她，「阿哥買樓你夾幾多」、「我要供樓既話就冇錢繼續俾咁多家用，你要加家用」等說話，令她倍感憤怒及不公平，更擔心日後要一個人俾晒兩份家用，不過因為最近「失業可以扮窮」，否則仲隨時要一起夾首期。

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《家族榮耀》劇照

這時就有網民由狠批轉為同情，認為單位是大哥的名字，港女即使是家人也沒有任何夾錢的理由，另外大哥因為自己要供樓而要求失業的樓主增加家用，也是「非常的唔客氣」，建議樓主儘快搵工及搬離家中。

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