大學畢業生票選「最後悔選修科目排名2022」社會學第2、哪科NO.1?

各位大學畢業生有沒有曾後悔過大學時所選讀的科目?美國求職網站最近公布調查結果表示，有44%的大學生對當初所選讀的科目都感到後悔，當中電腦資訊科技和犯罪學是令大學生感到最「無悔」的科目，而令人最感到失望的科目竟然係...



《IT狗》劇照

近日，美國求職網站Ziprecruiter於其網站上發布一項有關大學畢業生們最愛和最後悔的大學科目調查，求職網站一共訪問了1,500位擁有大學學位並希望於六個月內找到工作的求職者，並向他們問道「若時間能倒流，在你了解市場和僱主們所需的人才下重新挑選選修科目，你會選擇甚麼?」，答案分別有兩個選擇，「1.我會再次選擇相同科目」，「2.我會選擇不同的科目」。

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調查結果顯示，有44%的大學生對當初所選的科目感到後悔，調查更分別列出「最令人無悔的TOP10科目」和「最令人後悔的TOP10科目」，當中最令人無悔的No.1是電腦資訊科技和犯罪科學，分別有72%的受訪者表示會再次選擇同樣科目。而最令人後悔的科目則是「新聞系」，一共有87%的求職者表示後悔，會選擇其他科目。

《I swim》劇照

調查發現，求職者對科目的感受與行業就業前景和收入有密切的關係，最令人滿意的選修科目電腦資訊，該科目畢業生在科學、科技、諮詢、管理等多個行業都有著巨大的需求，而根據美國勞工統計局的數據，他們收入平均都高達10萬美金年薪。調查亦顯示，收入越高的受訪者對科目的感受越良好。在傳播系當中，對其科目感到滿意的人收入比後悔的人多出1.6倍，同樣於市場管理系畢業生當中，對科目感到滿意的畢業生收入比後悔的亦高出3倍。

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調查亦表示，對選修科目感到後悔的畢業生裡，有13%的畢業生指若能重選會選擇電腦資訊科技，有11%的畢業生則選擇工商管理。究竟哪些科目最多人滿意?哪些科目最令人後悔?以下讓我們一起看看吧!

10大最令人「無悔」的科目

第一名:電腦資訊科技(72%)及犯罪學 (72%)雙冠軍

第二名:工程(71%)

第三名:護理(69%)

《默默奉獻的灰姑娘》劇照

第四名:醫療保健(67%)

第五名:工商管理(66%)

第六名:金融(66%)

第七名:心理學(65%)

第八名:建築(65%)

第九名:人力資源(58%)

10大令人最後悔的科目

第一名:新聞學(87%)

《皮諾丘》劇照

第二名:社會學(72%)

第二名:通識教育(72%)

第三名:傳播學(64%)

第四名:教育(61%)

第五名:市場管理及研究(60%)

第六名:醫療/臨床助理(58%)

第七名:政治學(56%)

第八名:生物學(52%)

第八名:英國文學(52%)

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