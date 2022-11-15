大學畢業禮女生９大穿搭NG位　揀錯衣領大忌、一小物令氣質提升

各大專院校的畢業禮即將舉行，不知大家決定好自己的畢業「戰衣」未呢?相信每一位畢業生都希望於畢業禮當天，以自己最完美的一面來為大學生活作一個美好的結尾。因此畢業禮當天的衣著一定不能馬虎，未曾想好穿甚麼的大家不妨看看這9大貼士再決定!



（crystalfyy@instagram）

畢業禮是每個大學生最重要的日子之一，因那象徵著大部分人學生身份的完結，正式搭入社會。如此的大日子當然穿搭都需要嚴正以待，其實畢業禮穿搭都大有學問，究竟當天應穿甚麼色系的衫?應該穿高跟鞋，還是平底鞋?配戴甚麼飾物才可以令你氣質加分?以下9個畢業禮穿搭小技巧大家不妨一起看看!

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大學畢業禮女生９大穿搭NG位

1.黑色連身裙/西裝外套

穿著黑色連身裙，可以說是畢業穿搭中最保險的穿搭方法，連身裙顏色於畢業袍相同，即使露出連身裙也不會顯得奇怪，又能保持端莊感。

（cr: Wstarnews）

2.裙太長會顯矮

白色襯衫加黑色短裙，這個配搭都是「不死」穿法，黑白配的顏色永遠都能互相襯托，但要注意短裙的長度，盡量不要蓋過膝蓋。若蓋過將腿的比例會短一大截，顯得整個人都很矮小。

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3.內搭衣領低過畢業袍肉酸

內搭的衣服最好衣領能高過畢業袍得領，否則將會顯得心口較空，有種畢業袍下沒有穿著衣服的感覺。

4.沉悶衣領顯老、可選蝴蝶結領口

不想造型太過沉悶，大家不妨可以選擇配搭一些有特別造型領口的襯衫或領口配飾，例如白色蝴蝶結，或薄紗蝴蝶結等等，令造型能同時增加知性感和可愛感。

5.螢光色大忌、可選淺色系連身裙

除了深色系連身裙，相信有不少女生們亦喜愛穿著淺色系的衣著，大家其實也可以考慮穿著淺色系連身裙作為內襯。但除了白色外，切記穿著過於鮮亮的顏色，即螢光色就千萬不要!淺粉色，藕粉色，淺藍色等的色調就最為合適。

6.高跟鞋唔係人人啱著

其實穿著高跟鞋或平底鞋都能特顯出優雅感，如果大家真的不習慣穿著高跟鞋，千萬不要勉強自己，因大家畢業當天應該非常忙碌到四周拍照，若鞋子並不舒適，你的腳會相當痛苦!韓國的允兒都是穿著低跟鞋，一樣好看!

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7.漆皮厚底鞋有時尚感

不想穿著有跟鞋的大家，漆皮厚底鞋都不失為一個好選擇，漆皮鞋的皮質比普通質料有時尚感，反光的材質能避免於背景或黑色襪子融為一體，既舒適，又能保持端莊感。

8. 別穿厚黑絲

若女孩們怕冷的話，也可以穿著黑色絲襪作為搭配，但選擇較為透身的絲襪會相對較好，若然太厚又貼身的話，會顯得整個人都是同樣黑色，顏色配搭上會過於單調。

9.黑暗風眼影小心眼腫

畢業禮當然要化個靚妝啦!但大家要記住千萬不要化濃妝，因會顯得不夠莊重，亦盡量不要化大紅大紫或太過黑暗風的眼影，因眼影的顏色拍起照來很容易會顯腫和沒精神。大家只要化淡咖啡色或淺橙粉色調就可以了。

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