單身必看!全港首個聖誕摩天輪Speed Dating　過百男女參加每位388

聖誕節還有不夠一個月就來臨，這一刻還是單身的你，難道真的想過個Lonely Christmas?近日，有大型Speed Dating公司推出全港首個聖誕摩天輪Speed Dating活動，讓大家能在浪漫的摩天輪下與你的「真命天子」相遇，一齊過一個甜蜜的聖誕節。



社內相親劇照

是次聖誕Speed Dating 為全港首個在摩天輪上舉辦的極速約會活動，將於12月16日舉行，預120個名額，分別為60位男士和60位女士，男參加者年齡必須界乎20至49歲，而女參加者則須界乎20至45歲，需有大專或以上的學歷。當日大會會設置不同的集體遊戲關卡，亦會提供精美餐盒供參加者在摩天輪下享用，更設置抽獎環節，收費每位$388。

是次活動的HK Romance Dating(HKDR)負責人YUBI表示，報名男女都需要用真實報名參加，而且要如實填寫相關年齡、學歷、職業等資料，他們於活動開始前亦會以抽樣形式，抽取參加者進行資料核實，一經發現虛報，參加者則須向HKDR繳交1萬元。

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其實想讓自己在speed dating 中更容易出Pool，有甚麼又能令自己加分呢?Yubi也有分享「出Pool秘笈」，她表示想更快能配對成功，首先大家一定要有超高的自信心，「要時時刻刻都覺得自己超靚仔靚女」，讓自己有一定的氣場，才可令人更容易留意自己。第二，大家一定要「投入參與活動」，因活動能讓大家更容易認識對方，投入參與讓別人能真正認識你。第三，Yubi表示「男士供主動，女士供互動」，男士們若看到心儀的對象就應主動出擊，向女士攞電話號碼。Yubi更提醒，男士在拿聯絡方式後都有「黃金72小時」，男士們最好在3天，即72小時內聯絡對方，那樣的話配對成功率都會有所提高!

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不知大家覺得香港的公用廁所在使用上方便嗎?日前有一名大陸網民於社交平台上發布影片控訴香港的廁所竟存在「鄙視鏈」，即自我感覺良好，瞧不起他人的意思，因香港的廁所竟然需要用鑰匙、拍卡等等才可使用，十分麻煩。影片卻引來不少網民批評，更嘲說「孤陋寡聞」。

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