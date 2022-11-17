醫管局請殮房助理月薪達18K　幫屍體清潔運送　最重要符合一條件

除了政府釋出不同職位，醫管局亦會定期釋出不同職位空缺。近日醫管局招聘殮房助理，申請者只需持有中三以上或同等學歷，能講流利粵語及簡單英文，及書寫中文和英文，亦能獨立於殮房工作即可，月薪更可達18K!



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殮房助理會以合約形式受聘1至3年，其後續約與否，則視乎醫院運作需要及員工工作表現，月薪由15,332至18,176元。若受聘者能完成合約，並工作表現良好，則能獲合約期內月薪總額5%的約滿酬金。職位主要負責登記殮房內存放及認領屍體之交收紀錄、核對屍體的資料、負責屍體清潔等工作，除此之外，職位要求申請者能於殮房獨立工作，若大家附合要求又有興趣的話，不妨看看職位要求和待遇!

👇👇👇殮房助理入職要求及截止日期👇👇👇

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入職要求

l 中三程度或具同等學歷

l 完成由醫管局各醫院提供的部門訓練課程

l 能講流利粵語，書寫中文，閱讀及明白簡單英文

l 若合適之申請者受聘時未曾完成醫管局各醫院提供的部門訓練課程，必須接受及完成為期至少六個月的在職培訓，受訓期間將受聘為三B級病人服務助理，月薪港幣12,802元。完成在職培訓及通過有關技能及工作表現的評核後，才正式受聘為三A級病人服務助理，月薪港幣15,332元。若受聘之員工在接受訓練課程後未能通過評核，則有可能被終止聘用

若具備以下條件可獲優先考慮：

l 能適應在醫院環境工作

l 具有良好溝通技巧

l 能於殮房獨立工作

l 懂得基本電腦應用

職責

l 負責所有出入遺體程序

l 負責登記殮房內存放及認領屍體之交收紀錄

l 核對屍體的資料

l 負責屍體清潔及處理工作，及負責搬運和貯藏殮房內之屍體

l 負責殮房之文書工作，並存檔和保留與死者有關的死亡文件，及將與死者有關的一切資料保持機密。

l 每日點算殮房遺體數目，並核對所有相關文件

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l 負責殮房之一切清潔工作，保持殮房及殮房所用的儀器整齊及清潔

l 協助家屬及其他相關人員確認遺體時的所需程序，並協助家屬瞻仰遺容時的所需程序

l 管理及保養醫院靈堂之設施

l 協助醫院日常雜務的工作，如派發、運送及其他與殮房有關的體力勞動工作，亦需協助醫院提供一部份的支援服務及管事部工作

l 執行上級指派的其他職務

l 須二十四小時輪班工作，並在颱風、暴雨及其他緊急事故時按需要返回工作崗位當值

l 受聘人在當值時須穿著制服，並可能須佩帶N95口罩及穿著個人保護裝備

薪金及聘用條件

月薪:$15,332-$18,176

工作地點:東華三院黃大仙醫院

聘用條件: 以合約形式受聘為期一至三年，續約與否，將視乎醫院運作需要及員工工作表現

(完成合約後並工作表現良好者，可獲合約期內的月薪總額5%為約滿酬金。)

申請方法

申請人可通過醫管局網頁或郵寄到九龍加士居道30號伊利沙伯醫院S座1樓九龍中醫院聯網人力資源部申請。

郵寄地址：九龍加士居道30號伊利沙伯醫院S座1樓九龍中醫院聯網人力資源部

殮房助理職位截止申請日期是2022年11月24日（四）晚上23:59，有興趣的就要儘快申請啦！

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