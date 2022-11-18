醫管局請人！一級運作助理招聘可達26K　無需持學位+有一個牌優先

【醫管局/求職/招聘/九龍醫院】公營醫療系統醫護人手長期不足，醫管局也不停招聘人手。近日醫管局網頁公開招聘一級運作助理，最低學歷要求是DSE五科合格及一年相關工作經驗，若持有效保安人員許可証可獲優先考慮。



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一級運作助理屬合約制，主要職責是協助管理各類支援服務，包括清潔、滅蟲監控、保安、園藝、廢物管理、倉務管理、殮房服務、醫院車務管理及其他支援服務等。入職基本要求是持有學位及有相關工作驗，又或DSE有五科合格(包括語文)及有一年相關工作經驗。月薪由22K- 26K ，招聘內容強調曾受房務管理或物業管理等訓練、持有效保安人員許可証、具醫護行業的前線督導經驗等可獲優先考慮。

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醫管局 (九龍醫院)一級運作助理

薪酬 : 月薪港幣22,442至26,554元

申請截止日期：2022年11月23日前

入職要求

1) 大專程度及具有相關工作經驗或;

2) 中五程度或具同等學歷及會考5科合格包括中文、英文；或DSE 有5科取得以下級別成績︰中文、英文第2級 及新高中科目第2級/應用學習科目「達標」(最多計算兩科) /其他語言科目E級，及具有1年相關工作經驗。

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申請人若具備以下條件可獲優先考慮：

１）曾受房務管理或物業管理等訓練

２）在醫院支援服務、酒店管理、產業管理、房務管理、倉務管理，品質控制方面具有良好知識及經驗。

３）持有由香港警務處(牌照課) 簽發的有效保安人員許可証。

４）具醫護行業的前線督導經驗。

５）良好的溝通技巧及人際關係。

６）處事成熟及有獨立處事能力。

７）具基本電腦運作知識、文書經驗及懂中文輸入法。

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職責

1) 協助管理各類支援服務包括清潔、滅蟲監控、保安、園藝、廢物管理、倉務管理、殮房服務、醫院車務管理及其他支援服務等。

2) 為前線員工提供相關培訓，包括清潔及感染控制等，並監察員工在進行工序時需符合各項守則。

3) 協助監察外判承辦商，包括公眾清潔，廢服務物管理，園藝服務、滅蟲監控及保安服務等，以確保提供優質服務，並與相關供應商聯絡和溝通，以確保工作安全及健康。

4) 協助管理管事部、病人運送室、保安部及被服房日常運作。

協助編制員工值班表及整理員工記錄。

5) 應付及處理醫院範圍的緊急情況，例如：火警、水浸和颱風等。

6) 協助醫院管事處理支援服務部的日常運作及行政職務。

7) 按需要及編制執行輪班工作。

8) 執行上司指派的其他工作。

聘用條件

HA內部申請者：

以合約或固定期委任形式受聘，為期一至三年，薪酬將會根據他們現在的薪酬配套/ 聘用條款和現行政策而訂。

外部申請者

合適之申請者將以合約形式受聘，聘用期為一至三年。完成合約後、工作表現良好者，可獲合約期內的月薪總額的5% 為約滿酬金。

申請方法

填妥醫院管理局職位申請表HA(G)13，請註明申請之醫院名稱、職位及職位參考編號及有關證明文件副本，於截止日期前送交九龍加士居道30號伊利沙伯醫院S座1樓九龍中醫院聯網人力資源部收，或透過網上系統登入並遞交網上申請書。