冷萃、虹吸到底係咩？6種主流咖啡沖泡方式　新手都可以沖出質感!

咖啡真是很深的一門學問，咖啡豆、水溫、注水速度和浸泡時間等等都會影響一杯咖啡最終的味道和口感。除了用常見的意式咖啡機高壓沖出的咖啡之外，其實還有很多不同沖泡方式。手沖咖啡、冷萃咖啡和虹吸咖啡又到底是怎麽一回事呢？



（《喝杯咖啡嗎？》劇照）

香港各區都有很多特色Cafe，不少店舖都會有主打咖啡。當中除了用咖啡機沖咖啡之外，亦有各種手工咖啡，摩卡壺、虹吸等方法可能大家都聽過，但對它們的了解止於「特別貴」。《開罐》就為大家整合了6種主流手工咖啡的沖泡方法，有兩款比較容易上手，新手一樣可以沖出有質感的咖啡，一起來看看吧！

👇👇👇即睇6種咖啡沖泡方式👇👇👇

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【1】意式咖啡機 Espresso Machine

相信這是大家最普遍會見到的方法，通過將高壓熱水沖過緊緊壓在過濾器的幼細咖啡粉來沖出濃縮咖啡。意式咖啡機有不同程度的自動化水平、非常方便，但當然還是需要對咖啡有一定了解才能做出色的一杯啦！

【2】法式濾壓壺 French Press

法式濾壓壺是比較適合新手的沖泡手法之一，不太費時還能沖出濃郁、有質感的咖啡。沖泡時放入中度研磨的咖啡粉，再倒進滾水浸泡3至4分鐘後，把壺中的金屬濾網壓下就可以倒出飲用了。

冷萃咖啡 Cold Brew（An Nguyen/ Unsplash）

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【3】冷萃咖啡 Cold Brew

冷萃咖啡也是較易上手的沖泡手法之一，不過因為過程中不會加熱，所以浸泡需時。將咖啡粉的與室溫或冷水混合後，按偏好的濃度調節浸泡數小時或過夜。沖出來的咖啡酸度會較低、微甜，口感柔滑輕盈。

【4】手沖咖啡 Filter/Pour-over Coffee

咖啡粉、濾紙、濾杯和手沖壺，有這幾樣東西就可以做出一杯手沖咖啡了。雖然看似非常簡單，但咖啡豆的粗幼度、水溫、注水速度等都會影響最終咖啡的味道。粗粉味道較淡，磨得越幼細就越濃。而水溫越高就更有苦味和香醇，水溫越低風味就越少、味道也會比較柔和。注水快味道就會較清爽，時間越長風味就越趨醇厚。

摩卡壺Moka Pot（Chris Weiher/ Unsplash）

【5】摩卡壺Moka Pot

摩卡壺沖出的咖啡類似濃縮咖啡，味道濃醇。在壺中加入水和磨得幼細的咖啡粉後放上爐頭加熱後，下壺中的水被加熱變成蒸汽後，便會穿過上方咖啡粉並在上壺中萃取出醇厚咖啡。

【6】虹吸壺 Siphon

虹吸壺是較高階操作，看上去也像是化學實驗儀器，但如果能運用得出神入化，就能沖出味道清澈、柔滑的香濃咖啡。虹吸壺使用真空原理。下壺中的水煮滾後產生的蒸汽會膨脹，令熱水移至上壺與咖啡粉混合。停止加熱後水蒸氣會冷卻收縮，萃取的咖啡就會被拉回下壺了。

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