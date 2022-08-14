為何肛門都會生毛？跟其他毛髪有何分別？揭5個肛門毛毛冷知識

人的身體部位都有不一樣的毛髮，比如說頭髮、眼睫毛、眉毛以及腳毛等等，就連私處也有不同的毛髮。



其實不一樣的毛髮就有不一樣的作用，從頭髮到私處陰毛，我們都曉得它們有自己的作用，唯獨肛門，也就是大家說「菊花」或「屁眼」生毛真的讓人想不通，為什麼這個部位會有毛髮呢？（點圖放大了解👇👇👇）

+ 3

#為什麼肛門有毛？

其實肛門生毛也算是陰毛的一個衍生，但肛門上的毛髮會稍微稀疏。另外肛門生毛再男生身上更為常見，當然女生也有，這都是源自於激素和遺傳相關。

#肛門毛髮和其他毛髮的差別

肛門毛髮，和其他身體部位上的毛髮並無差異。僅是肛門毛髮生長的部位較為隱蔽以及密封，所以生出來的毛髮相對短和卷。

【相關圖輯】「咁洗重點部位」惹無限幻想！雞排妹鄭家純私授1招增加伴侶親密度（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

#肛門毛髮有必要去除嗎？

肛門毛髮其實不需要特意做除毛，因為它的存在並不會為肛門帶來任何影響，唯一的影響可能僅是美觀。

#肛門毛髮有功能

肛門毛髮其實是有功能的，它可以避免肛門內部受感染，給予肛門外做第一層防護，減低細菌直接進入肛門內部的機率。另外，肛門的肌肉和結構屬於一個長期密封的部位，有了肛門毛髮，肛門區域可以保持乾爽，避免因密封引起潮濕而讓細菌有滋生的條件。另外，當肛門上有肛門毛髮存在時，可以減低皮肉上的摩擦，不讓肛門外膚擦傷以及避免因肛門粘連而出現皮膚組織問題。

#肛門毛髮護理

其實肛門上若長有毛髮，不需要刻意去做任何剃除工作，只需要在平日裡用溫水清洗保持衛生不讓細菌滋生即可。

無論男生還是女生，記得平日不要穿太緊的褲子！你的私處它也需要放鬆啊！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】