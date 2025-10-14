美國研究揭「超加工食品」令人變蠢　薯條、汽水竟食到人抑鬱！

吃垃圾食物不只易肥，更隨時患上6種疾病？美國期刊研究指出，好味又邪惡的「超加工食品」（ultra-processed foods）反而會導致焦慮、抑鬱，更有1個方法輕鬆拆破超加工食品的真面目。



美國佛羅里達大學施密特醫學院早前在《公共衛生營養期刊》發表研究，調查超過10,000名18歲以上人士平時的飲食習慣，結果發現吃大量「超加工食品」（ultra-processed foods）的人不只易肥，更容易焦慮及抑鬱。除了可能引發糖尿病、癌症，更會造成心理焦慮及認知能力下降。

超加工食品通常是高油、糖或鹽的精製澱粉（《月滿威尼斯》）

👉一日放屁15次先算健康？放屁冷知識大公開 呢4種人放屁特別臭！

👉臨瞓前刷牙會失眠！專家教5大習慣改善睡眠質素 食啱早餐幫到手

「超加工食品」與一般加工食品不同，並非只經過風乾、烘烤、醃漬等方法延長食用期限，成分很少來自原型食物，它們通常方便、美味和低成本，而且是高油、糖或鹽的精製澱粉，更有各種添加物，如汽水、薯片、即食麵等等。

汽水、薯片、即食麵都是「超加工食品」（《飄流教室》MV）

研究更指出這些超加工食品除了可能引發糖尿病、癌症，更會造成心理焦慮及認知能力下降。如果每日攝取超過20％熱量來源都是超加工食品，大腦認知及執行能力亦會有顯著下降。

想找出超加工食品，專家指購物時不妨將翻至包裝背面參考營養標籤，如果成分有一連串似是化學名詞的東西，基本上就是超加工食品的代名詞。