同學太頑皮　台灣中學女老師怒極發狂「連翻6桌」壓傷學生

台中一名中學女老師，下課時間突然暴走，在教室裡連續翻倒6張桌子，校方進一步了解，這名女老師任職7年，表現一直很優良，當天因為學生在課堂上不聽話，她一時情緒失控，推翻桌椅，還壓傷一名學生的腳，女老師事後道歉，表示願意賠償醫藥費。



穿著粉色上衣、長裙，身形嬌小的女老師大暴走，一連推倒教室裡面5、6張桌椅。一旁學生看呆，其中一位學生還默默的把桌椅歸位（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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而這位瘋狂翻桌的女子，竟然是他們的老師。這位看起來氣質文靜的女老師，怎麼會做出脫序舉動？教育局主任秘書王淑懿稱：「她在第八堂課的時候，因為學生上課秩序不佳，下課之後老師情緒管控失當，翻倒了學生的桌子。」

30多歲蔡姓女老師，在台中一間中學，任職將近7年，是該班級的授課老師，並非班主任。校方表示，這位老師平時表現良好，上個月13號因為學生秩序差，導致情緒失控翻桌，還因此壓到其中一位學生左腳。王淑懿表示：「老師事後深感悔意，當晚有立即向受傷的學生跟家長來道歉，並且表示會負擔醫藥費用。」

學校也立即進行校安通報，召開校事會議會再加強，蔡姓女教師情緒管理。但為人師表應做良好榜樣，女老師突然失控翻桌，不僅嚇壞學生，也傷了師長形象。

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