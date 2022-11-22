公主病港女移民英國自覺偉人　老公崩潰力數4件事！網求:唔好離婚

個個移民，唔通個個都真係適合移民咩？近日有一名網民於社交平台上分享表示家裡為了小朋友而選擇移民，但每當港女老婆一做家務時就會瘋狂大罵Po主，更覺得生了小朋友「自己係偉人」，樓主更於文中大數公主病老婆的4大事跡，令網民都嚇得跪求Po主「做吓好心千祈唔好放返個老婆出黎」。



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近日，有網民於Facebook專頁「曼城港人谷」中貼文表示自己還有100小時便要移民，因而日前外傭姐姐已搬離，但就因沒有工人姐姐，家務和照顧小朋友的重擔就落在他們身上。但樓主老婆一做家務就會不停破口大罵，即使在小朋友或其他人面前一樣照鬧。樓主更大數老婆的港女4大事跡:

1）我老婆係平時行兩步要截的士，唔太肯坐其他交通工具

2）佢平時行兩步就會話比蚊針，噴左蚊怕水都會，因為咁樣我屋企係「零」效外活動的。我問佢怕唔怕英國有蚊？ 佢答我”英國無蚊的” ，因為佢移咗英的朋友同佢講”英國無蚊的”

3）平時有工人姐姐佢都唔會感恩，現在無工人要佢自己做佢會覺得我虧欠咗佢好多咁

4）湊小朋友佢覺得我虧欠咗佢，佢呢種思想根深蒂固。我每次放工回家都會被小老x。另外佢成日話自己生仔係「往鬼門關走了一趟」是好偉大，是偉人。我問佢咁香港日日都有工業意外死人，啲工人又點？ 佢話係工人自己唔讀書去揀嗰啲工做…..

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樓主表示，雖然是為了下一代，但老婆的種種行為加上那種根深蒂固的「我是偉人」和樓主「虧欠」她的想法，都顯示老婆真的不適合移民。自己到英國又要成為老婆口中所講因「唔讀書」才要做的工廠工人或地盤工人，又要做出氣袋，現在連「回家都是壓力」，令他覺得好辛苦。

《愛·回家之開心速遞》劇照

有不少網民看到貼文後都跪求樓主「個老婆你自己揀 希望巴打本著我不入地獄誰入地獄既精神做吓好心唔好放佢返出嚟」，「你救了世界，不要放生」。有網民則表示老婆適不適合移民已不是重點，「個問題似乎係佢適唔適合做人老婆多啲」，亦有網民指樓主移民前要跟老婆說清楚「移民係要一齊捱」，「爲了小朋友移民整家人都要付出，等人服侍(除非好有好有錢)一定不可來英國」。

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移民話題近年來經常被港人討論，走還是不走、移民到哪裡、生活容不容易，許多人在離港前也會做很多的資料搜集，不過原來不是每個人在移民前都有仔細計劃未來。最近一位IVE畢業的連登網民指自己膽粗粗申請BNO Visa，但儲蓄不多的他很快在英國生活期間遇上問題，更令他感到非常無力。