郵政署請人！客戶服務員月薪有17K　只需DSE 5科有2+具一經驗優先

郵政署近日刊登招聘客戶服務員，專門處理郵件查詢，職位並不需要任何文憑或大學學位，只要DSE五科(包括中國語文和英國語文)均考獲2級或以上的成績，能操流利英語及廣東話，通曉普通話即可申請，月薪更有$17K，具備一種經驗更能獲優先考慮。



👉2023招聘薪酬及福利調查出爐 哪5大行業人工加最多？最高竟是...

郵政署客戶服務(郵件查詢)屬於非公務員職位，主要職責是負責處理顧客電話、電郵或書面查詢和投訴、與海外郵政機關聯絡、回覆查詢等工作。職位要求申請者於DSE和會考中5科(包括中英科)均有2級或以上，或同等成績，能熟悉電腦操作及應用軟件，包括Word、Excel及Power Point、並且能操流利英語及廣東話，宜通曉普通話則可。應徵者若有具一年或以上客戶服務經驗則能獲優先考慮，而且應徵者於參加面試時須接受英文及中文打字速度測試。有興趣的大家不妨看更多有關職位的要求和待遇!

👇👇👇郵政署客戶服務(郵件查詢)入職要求及截止日期👇👇👇

+ 3

入職要求

l 於DSE/香港中學會考中考獲第2級/E級或同等或以上成績，或同等學歷

l DSE或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷

l 熟悉電腦操作及應用軟件，包括Word、Excel及PowerPoint

l 參加面試的應徵者須接受英文及中文打字速度測試

l 能操流利英語及廣東話，宜通曉普通話

l 積極進取，具耐性、自發性及良好團隊精神

l 擁有良好溝通技巧及善於解決問題，並能在壓力下完成工作

若具備以下條件可獲優先考慮：

l 具一年或以上客戶服務經驗者

職責

l 處理顧客的電話、電郵或書面查詢／投訴

l 與海外郵政機關聯絡，回覆查詢

l 轉介查詢／投訴予相關組別

l 處理並分析數據

l 執行其他由上司委派之工作。

l 工作地點：堅尼地城（工作地點有機會按運作需要作出安排）

工作時間：每週工作五天(星期一至六)共48小時，須於以下時段內輪班工作（包括1小時膳食時間）:

- 星期一至五：上午8時30分至晚上7時

- 星期六：上午8時30分至下午6時6分

視乎運作需要，或需在星期日和公眾假期當值。（實際工作時段將由香港郵政按運作需要作出安排）

👉食客轟餐廳「拒收毫子」卻找毫子 拒收散紙犯法嗎？法例原來咁寫

月薪:$17,549

聘用條件: 以合約形式受聘為期一年

(完成合約後並工作表現良好者，可獲約滿酬金，約滿酬金加上本署向強積金計劃作出的供款，相等於該合約期內所得底薪總額的10%。)

申請方法

申請人可通過親身遞交或郵寄申請表到以下地址:

親身遞交地址:

香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱

郵寄遞交地址：

香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓人事及聘任組

郵政署-客戶服務員（郵件查詢）職位截止申請日期是2022年11月25日（五）下午18:00，有興趣的就要儘快申請啦!

同場加映:醫管局請殮房助理月薪達18K 幫屍體清潔運送 最重要符合一條件

除了政府釋出不同職位，醫管局亦會定期釋出不同職位空缺。近日醫管局招聘殮房助理，申請者只需持有中三以上或同等學歷，能講流利粵語及簡單英文，及書寫中文和英文，亦能獨立於殮房工作即可，月薪更可達18K!

👉醫管局請殮房助理月薪達18K 幫屍體清潔運送 最重要符合一條件