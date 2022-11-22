炮台山兩餸飯驚現「炒燒賣」　$40蚊可淨餸　網笑:燒賣放題不是夢

兩餸飯在疫情下因為又平又靚正漸漸冒起，更漸漸變成香港飲食的特色，而燒賣一直都被網民喻為「香港名物」。近日就有網民發現一間位於炮台山的兩餸飯店將燒賣變成餸菜之一，令不少網民看到笑指「可唔可以要淨餸?」，更指「果然只有兩餸飯可以超兩餸飯」。



圖自「香港兩餸飯關注組」

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近日有網民於Facebook專頁「香港兩餸飯關注組」分享到有一間位於砲台山的兩餸飯店所售賣的餸菜中，竟有香港名物「燒賣」，令Po主都表示是第一次見，簡直「可遇不可求」。Po主更好表示燒賣真的無論到哪，都「好似漆黑中嘅螢火蟲一樣」，那麼鮮明出眾。他更好奇若只要$40淨餸的話「一盒會有幾多粒」。有網民更親身到店舖拍攝有關餸菜，從影片中可看到，其實除了別有風味的「炒燒賣」外，餸菜中更有另一文物「魚蛋」供客人選擇。

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圖自「香港兩餸飯關注組」

圖自「香港兩餸飯關注組」

帖文一出，有不少網民都笑指「要一盒淨餸燒賣可以實現燒賣放題」，更表示該燒賣並非普通燒賣，而是「老干媽爆炒古早手工燒賣」，網民更提議店家可以嘗試「薑蔥爆燒賣」或「燒賣蒸水蛋」。而有網民則表示將來應該會有「魚蛋、燒賣、腸粉三餸飯」，或「蒜香炒脆皮腸飯」，兩餸飯的餸菜已出神入化，往後就「只有兩餸飯能超越兩餸飯」。

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