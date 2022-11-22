泰國示威僧侶激似羅家英！8個撞樣明星素人　有地盤工極像周潤發

亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議日前在泰國曼谷舉行，期間有數百名示威者上街，與警方發生衝突。一名身穿橙衣的僧侶參與示威時，轉身飛踢警方的照片就在網上瘋傳，香港網民驚覺僧侶竟跟家英哥撞樣！



（AP）

亞太經合組織（APEC）峰會於11月18日至19日期間在泰國曼谷召開之際，約350名示威者11月18日上街抗議，有示威者嘗試掀翻一輛警車，又以丫叉向警察投擲彈丸，被警方發射橡膠子彈驅散。

+ 3

示威期間警方身穿防暴裝備、持盾牌向他們推進，並用警棍擊退示威者。這些反APEC民衆與警察對峙期間除了不斷衝擊之外，有人向警方投擲發酵的魚露，亦有人用金屬鑊燒烤辣椒，而一張參與示威的僧侶的照片就在網上瘋傳，身穿橙色僧侶服轉身跳起飛踢向防暴警的英姿被網民轉貼。

在一系列照片中這名僧侶半空翻身踢向警方看不到正面，有網民就翻出疑似是這位僧侶本人的照片，發現他竟然撞臉香港資深演員羅家英、家英哥！

這名「少林高手」被懷疑是泰國前僧侶Suwit Thongprasert，以往曾多次參與並領導多場反政府示威，亦曾因襲擊警察而被起訴。現在亦仍活躍於政壇。其實過去也有不少路人撞臉明星，周杰倫、洪金寶、周潤發都有各自「分身」在世界各地。不知道以下8位撞臉明星的素人大家覺得哪一對最神似呢？留言分享一下吧！👉AK斬豬肉、周杰倫賣燒餅、陳奕迅街頭劈椰子 8個撞臉明星的路人

+ 12

👉港女著性感短裙黑絲加長靴行山！網民提3大猜測:OL裝束行山有苦衷

👉美容師著T-Back色誘男客 一手法令200個鹹濕仔中美人計賺逾2億円

同場加映：2022年最新研究指全球精子減半 專家：每年急速下降80億人或絶種

據聯合國今年發表的《2022 年世界人口展望》報告，全球人口在11月15日突破80億。不過同時，有同日發表的研究就講到，全球的男性的精子量減半，而且下降速度踏入21世紀後大幅加速！👉👉2022年最新研究指全球精子減半 專家：每年急速下降80億人或絶種