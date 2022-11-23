港女怒轟控制狂阿媽逼讀Nursing　被當生財工具致抑鬱反被網民鬧

大家現在所讀的科目或做的工作是否真的為你所想呢?近日有名港女於網上討論區發文表示，她媽媽是一個既不專重人私隱又滿眼只有錢的「控制狂」。Po主大訴阿媽Po主指由公開試放榜開始到讀大學出來實習，阿媽都完全沒有尊重過她的興趣或意見。阿媽亦從來不會擔心Po過得好不好，只當她是個「生財工具」...



親親我好媽劇照

近日，有名港女於連登討論區發文怒訴阿媽對她所做的N種自私行為，Po主由當年公開試講起，表示當年放榜Po主覺得成績並不理想，但阿媽卻「問都冇問過」就把成績表分享給「三姑六婆」看，「完全唔識尊重人地私隱」。一直到選科，Po主表示一直想到外國讀書，但阿媽一句「冇錢供唔起」就限制了自己的出路。因DSE分數不算太高和不能到海外讀書，Po並沒有麼主見讀甚麼科目，結果就比阿媽「水咗」去讀Nursing(護理系)。

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Po主表示自己對Nursing根本沒有興趣，但阿媽就指Nursing最穩定，一定有工返，人工「人哋一萬你就三萬」，反而指「讀Science當然冇出路冇前途，BBA 又供過於求，Engine 又人工低...」，更叫Po主「睇下到時讀呢啲科嘅同學出嚟點仆X點乞食」。為了讓Po主選擇Nursing，阿媽更找親戚說服她，指「唔係興趣唔緊要，總之到時搵到錢就會開心」，而阿媽更話Po主若不做護士「就係任性幼稚」。

親親我好媽劇照

誰不知Po主身邊讀BBA、Engine、Education的同學畢業都找到不錯的工作，但自己卻不知在做甚麼，甚至「差啲讀到抑鬱」，間中更「匿埋偷偷地喺度喊」，連輔導員都找過幾次，但阿媽完全「懵然不知」。Po主更指阿媽根本不明白護士的工作內容，又不明白有多辛苦。實習需要為病人打理大小便，PO主媽媽便說「執屎咋嘛戴住手套戴住口罩邊度厭惡，你 BB 嗰陣我都要同你換片啦」，需要通宵輪更上班，媽媽就表示「好辛苦你咩」，「返通宵點會唔健康，你睇下樓下個保安晚晚返通宵咁多年仲生勾勾就知啦」，說話比「粗口」更難聽。

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除以上總總「控制」的行為外，阿媽更常常將「錢」掛在嘴邊，即使自己大學生活「過得好唔好實習實成點從來唔去關心」，一直就在外面炫耀「我個女之後出黎做護士呀一畢業就三萬一個月呀升埋職八萬出埋私家仲十萬呀」，食飯都能借題發揮話「我餵到你咁飽，到時我老咗你要養我」，開口閉口都是錢，但自己卻「搵唔到錢」，又不肯增值自己。

當你沉睡時劇照

Po主更表示「我有自己人生同將來」，養阿媽並不是一定，以後即使賺到錢亦不會說出來，家用都只會繼續「basic minimum」，當她一有能力便會「伸開你(阿媽)搬出去住更加一個仙都唔會俾，食屎啦八婆」。

網民一見帖文都覺得Po主其實只是將責任和不忿推卸給阿媽，「大學5年，你無理由到畢業先知nursing 呢行係點」，「你幾廿歲人自己唔識反抗，阿媽拎槍逼你讀？」，對自己完全「不負責任」，再者家裡並不是「老奉」供她到外國讀書，「自己真係想讀就半供讀」。網民更表示，倘若當初選擇其他科目，工作稍有不順，都同樣會埋怨阿媽，說到底Po主都是「毫無主見」。

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個個移民，唔通個個都真係適合移民咩？近日有一名網民於社交平台上分享表示家裡為了小朋友而選擇移民，但每當港女老婆一做家務時就會瘋狂大罵Po主，更覺得生了小朋友「自己係偉人」，樓主更於文中大數公主病老婆的4大事跡，令網民都嚇得跪求Po主「做吓好心千祈唔好放返個老婆出黎」。