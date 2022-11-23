港人稱移民英國後物慾竟大減！不再買名牌?網民提出3大中肯原因

移民英國是很多港人近年討論的話題，不過能不能適應當地的生活又是另一回事了。有移英的港人在討論區發帖，指自己自移民後購物慾大減，不論是買衣服穿搭，抑或是外出用膳方面，直言沒有了想買好嘢及食好嘢以「滿足自己」的感覺，有網民就提出3大中肯原因！



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最近網民在連登討論區上發起討論，指自己在移民英國後購物慾大減，引起不少已移民的網友共鳴。很多人都異口同聲地表示減少了出外食飯的頻率，加上失去買名牌的購物慾，而取而代之的是逛超市買食材煮飯，以及將錢拿去買家中的裝飾、工具等。對於這個轉變，網民就提出了3大原因解釋。

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1.價值觀不同

網民指出購物慾很多時是因為壓力引起，而在香港的打工仔普遍壓力偏大。再者香港的生活節奏急速，人與人之間的較勁意味也相當嚴重，多個原因加起來，導致港人經常追逐名牌。

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而在移民英國後，生活節奏慢了下來，加上人與人之間競爭減低，於是金錢寧願拿去培養興趣、佈置家中、購買工具等，而非將錢用來表面的裝扮上。

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2.收入減少+外國貴稅

除了移民外國後價值觀慢慢改變之外，有網民指出不少港人在移民後收入減少，加上薪俸稅稅率高，變相可用資金變得更少；再加上購買名牌等物品時有附加的稅金，所以比起「不買名牌」，有網民直指情況是「無錢再買名牌」、「窮L咗又無野玩，唯有同自己講知足常樂」、「你哋係冇錢冇能力先焗住變成咁」。

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3.治安差

有網民指出英國當地治安差，穿著全身名牌容易出事，直言「大街大巷拎個名牌袋同預約搶劫冇分別」。

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