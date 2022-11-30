日本熱賣新飲品竟是無味道的「美味天然溫水」？生產廠商也驚訝

日本「朝日飲料」公司11月1日推出了全新商品，卻不是任何市面上常見的果汁或飲料，而是一款看似再普通不過的「溫的白開水」，在網路上引發熱議；商品推出前，本來連員工都擔心賣不出去，沒想到銷售額和聲量意外的好，連製造廠商都感到震驚。



據日媒《Oricon News》指出，這款新推出的商品名為「朝日美味天然水溫白開水（アサヒ おいしい水 天然水 白湯）」，一瓶容量340毫升的溫白開要價113日圓（約6.5港元）。雖然價格並不貴，但大家也許會感到匪夷所思，「在日本，連一杯溫白開水都能熱賣？」事實上是兩地民眾飲水習慣的不同，才造就了市場消費習慣的巨大差異。

香港和台灣市民平時非常習慣使用學校、職場或車站等公共場所設置的飲水機，民眾也可以依自身習慣選擇熱水、溫水、冰水來飲用，平時帶個水壺出門早已是不少人的日常，「喝溫水比喝冰水健康」的觀念也深植人心。

然而，日本的飲水習慣其實與我們大相逕庭，許多公共場所、公家機關都不一定設有飲水機，因此日本民眾平常大多會去便利店或自動販賣機購買瓶裝水；就算冬天到餐廳吃飯，服務生提供的飲用水也都會放入滿滿的冰塊，目的是為了讓客人感覺「這杯水有經過處理，不是隨便打開水龍頭裝的生水」。

不過，這樣的飲水習慣漸漸有所轉變。報導指出，由於近年來健康、美容意識抬頭，日本女性開始會喝溫水禦寒，男性也有「少攝取一點咖啡因，多喝溫開水」的健康意識，因此「朝日飲料」將過去曾一度推出、但銷售額不盡理想的「溫白開水」包裝重新設計、命名，於今年11月推出，這次總算在消費者間引起了迴響。

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「美味天然水溫白開水」上市後，許多日本民眾在網路上表示好評，「真的等很久了」、「生病的時候真是幫了大忙」、「我一直想要這種商品」。朝日飲料行銷部職員鈴木慈也稱，這款商品比公司同期推出的其他產品還要受歡迎，不只網路的討論度高出10倍、出貨量也超乎預期，讓他們十分訝異。

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