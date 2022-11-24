「桔梗」疑執笠頂讓4,400呎地舖　月租竟要6位數　網嘲:早執早著!

台灣過江龍餐廳「桔梗」，於10月時曾於Facebook上表示因政府對餐廳的防疫政策，讓生意爆跌6成，宣告「告急」，其後更爆被業主入稟追討約306萬的租金。近日有網民於社交平台上的飲食業生意頂讓出售群組發現有與「桔梗」樓面相當相似的餐廳找人頂手，而最讓人震驚的是餐廳租金，一個月竟要...



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近日，有網民發現於Facebook群組「香港飲食業生意私人頂讓頂手及二手用具及商品出售群組」中發現疑似為人氣餐廳「桔梗」的舖頭找人頂租，帖文描述舖位位於旺角缽蘭街面積4400呎，地理位置與「桔梗」相乎，而從照片上看亦可發現與「桔梗」Facebook專頁上的相片十分相似。但令人最為震驚的是帖文中所列明的頂手費和租金，文中列出「頂手費$8萬」，包普通食肆牌照和酒牌，交吉也可」，但舖頭的租金竟要月租「$33萬」，令不少網民都覺得難怪要「告急」。

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網民分析到若月租$33萬，即「每日租金約$11,000」，還未計算任何人力物力，日常開支，若計算在內餐廳「1日起碼要做2皮野先掂」，「做極都唔夠交租」。有網民亦表示，除了連鎖店，33萬的月租「咩舖夠料租呢度」，而「桔梗」現在不論餐廳服務還是食物都「劣評如潮」，無論如何都難以再吸引人去光顧，更可況是賺錢，「告幾多急都冇用」。

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台灣人氣過江龍Cafe桔梗一直受年輕人歡迎，亦是不少人的打卡勝地，近日桔梗於社交平台上卻向網民宣布告急，表示自第一次暫停晚市後，生意「久久未能恢復」，至今生意累積下跌6成，望網民能伸出援手，在聖誕節前多多支持。但有不少網民對其「求救」並不賣帳，更力數餐廳不論是態度，服務，食物等質素都頗為惡劣，但亦有網民表示餐廳食物質素尚可，懷疑有人亂帶風向。

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