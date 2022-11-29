將軍澳康城居民狂數屋苑6大罪　空氣差望墳景零配套：連XX都冇！

位於將軍澳旁的日出康城是由港鐵公司策劃的一個大型私人屋苑，有不少住宅、有數萬名居民。日前有網民就在討論區上控訴堆填區傳出惡臭、交通配套不足，未來還要發展將軍澳137區，呻區内的生活非常難捱。



將軍澳跨灣大橋最近落成，並擬將在12月11日通車，附近區域的住宅、車位需求增加。但有網民日前在連登討論區上控訴鄰近的日出康城區生活質素差，講到居民已一次又一次忍受苦況。發展計劃當時改名「日出康城」寓意東方、陽光有朝氣的健康之城，但「12年前一班勇士， 心甘命抵就入去做開荒牛，冇商場，冇配套，含辛茹苦，忍受著環保大道堆填區之名，項目首兩期入伙時，不時被市場批評空氣差、有臭味，甚至有沼氣」。

（《IT狗》劇照）

網民力數日出康城6宗罪

【1】地鐵班次疏落

【2】海景是雙墳/單墳景

【3】大量泥頭車出入環保大道

【4】冇商場冇配套

【5】空氣唔好

【6】連郵局都冇

樓主表示日出康城居民在地鐵班次疏落、經常有泥頭車出入、沒有商場配套的清況下忍耐了6年。正當以爲終於有好消息，宣佈堆填區在2016年起停收家居垃圾甚至關閉，2018年卻再次將泥頭車的源頭；將軍澳臨時填料庫的運作延長至2023年。「真正一啖砂糖一啖屎，日出康城居民只可以默不作聲， 忍痛承受」。

樓主又講到佔地達48萬平方呎的商場THE LOHAS在2020年才終於落成，但政府發展將軍澳137區，地鐵沿線加填海、大量興建公屋，又有意將油塘的混凝土廠搬至區内。認爲本來居民默默忍受「交通配套唔好，空氣唔好，泥頭車多」是因爲康城「冇公屋，有海景，雖然係有墳嘅海景」，發展137區「 一下就將康城最殺食嘅海景同埋冇公屋完全抹殺」。

（《大叔的愛》劇照）

貼文引起熱烈討論，不少人認爲如果「淨講間屋係抵住，但其他配套、方便程度都唔掂」。當中有網民表示康城連郵局都沒有，即使首都屋苑有自動寄件機，但也只能寄小包裹，大件一點的就要特意到將軍澳寄。亦有人表示區内車位不足，租爛地停車場也叫價3-4千元。亦有前居民分享到「忍咗十幾年，終於，舊年搬走咗啦！」。

不過，有部分網民指「買得康城嘅十居其九都係貪平過出面先買嘅啫講到咁偉大」、「一分錢一分貨」，認爲康城居民應該知足，「特登起條地鐵支線俾你，又特登起條大橋隧道俾你，俾埋皇帝你做好唔好？」。

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