屯門藍地恐怖女租霸走佬兼棄5貓　全屋曱甴＋糞便　事主咁解釋...

作為業主最怕遇到「恐怖租客」，近日就有寵物店於社交平台上貼文指接到某屯門藍地屋苑業主求助，指遇到超無品租客，不但拖欠租金和堆滿整屋拉圾，環境極度惡劣。該名租客更被指將5隻貓貓遺棄於單位內，任他們自生自滅...



圖自「星星寵物。水族」

近日，有間名為「星星寵物美容」的寵物店在Facebook專頁「星星寵物。水族」上發文表示，收到屯門藍地某屋苑的業主求助，指其一位黎姓女租客因拖欠租金而收屋，但當他們收屋時發現屋竟變成「恐怖垃圾屋」，全屋堆滿垃圾，多到「要消防員係隔離單位爬入去」。網民於貼中更分享一段屋內影片，從貼文中影片可見，整間屋的牆身佈滿「屎尿同小強」，小強更四周亂走，連網民都表示屋內「臭到離晒大譜」。

以下圖片為影片中所拍攝屋內情況，大家請慎入!

該貼文更指，該名租客不但將整間屋弄得烏煙瘴氣，更拖欠業主租金，甚至將5隻貓遺棄單位內「一走了之」。貼文指，曾聽聞租客本身屋內有24隻貓，更曾於搬走時聲稱有3隻貓在屋內未捉到，但屋內實質是有5隻貓貓，令Po主稱該名租客「滿口大話」，「唔配養動物」，出該貼文是希望新業主看到，對事件有所警惕。

👉大肚老婆搭巴士冇位坐！人夫轟車長唔開口叫讓座 網民唔撐一句KO

對此網民紛紛表示，屋內情況比垃圾場更恐怖，「太恐怖，好得人驚，睇到起雞皮」，「究竟咩情況下先可以將間屋住到咁」，有網民更表示租客棄貓行為十分可惡，「將XX租客名公諸於世，列入黑名單！永不租用」。有不少網民則對貓貓的去向和性命感到擔憂，「個5隻貓好慘」，「好想知道之後貓貓嘅去向」。Po主其後回應指，貓貓被警察帶回去警署，並稱會聯絡主人，但若主人一星期後並沒領回貓貓，那它們就很有可能被送去人道毀滅。

👉內地女評港男vs陸男拍拖差超大！狠批港男2大缺點:女友不是陪捱窮

圖自「天下貓貓領養及義工討論區」

有網民亦貼出，一名疑似為黎姓女事主曾留言解釋，指自己並不是拋棄貓貓離開，而是當時業主要求她「立刻賠現金7萬裝修費」，才讓她將「3隻貓」帶走，「也不希望3隻貓被用為談判條件」。女事主更稱當時業主表示會「處理」貓，對方更稱無證據證明貓是女事主的，或者屋內究竟有沒有貓，所以她逼於無奈才棄養。她更指因那些流浪貓是約1個月大時到她家，所以希望網民能叫業主無條件下「比返3隻貓我」，但其後女事主疑將留言刪除。

同場加映:樹大畢業生轉行做清潔工 月入14K大讚筍工 每日工時只有X個鐘？

👉樹大畢業生轉行做清潔工 月入14K大讚筍工 每日工時只有X個鐘？

讀完大學就一定要做寫字樓或專業的工作？近日一名樹仁大學畢業生於網上貼文分享道自己失業半年，最近跟阿媽轉行「做清潔」，發現清潔竟是一份絕世筍工，一個月返21日工，「每日實做都只係6個鐘左右」就輕鬆淨袋14K，令他害怕自己會離不開這個「comfort zone」...