學神考車牌肥佬狂鬧考官太主觀！提3大要求:裝車Cam+要做試後檢討

不少人剛滿18歲考試門檻便馬上前往考車牌，有人視之為夢想，也有人視之為謀生的必要技能。不過香港考車牌的輪候時間過長、考試評分的透明度不高等問題，常被考生們所詬病。最近有一名疑似考車牌肥佬的網民在社交媒體大吐苦水，更要求運輸署更新3大考牌指引！



《學神出沒注意》劇照

最近一位港男在Facebook群組「學車學神交流集中營」上發帖，指香港考車牌的指引不合時宜，更怒指現時考試的情況是「死無對證，我要肥你就肥你」，質疑考牌官的判斷標準十分主觀，例如「危機意識及判斷力弱」、「未能調整車速以適應交通情況」的準則，根本沒有明文規定合格標準。反問「啲主觀野可以令人肥佬嘅話，咁係咪等同於我話佢無資格做考官，唔駛證據，你就炒佢魷先？」

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港男續提出了3大訴求，表示希望運輸署可以更新以下的指引：

1.要求考車期間批准車Cam錄影

2.要求考官在考完路試後可以解釋返剔嚴重既地方

3.要求清晰既肥人方式

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網民看帖後就激辯，有人認為樓主提出的第一點「裝車Cam」要求雖則看似與時俱進，但是反而會讓考車難度直線上升，原因是「有Cam咪揸正黎做囉，本身小小錯想放過你都唔得」、「有車cam你會肥得仲快」、「車cam除非360度，否則都反映唔到真實車況」，加上車Cam錄影可能涉及考官私隱，實行上有困難。

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另外在第二點方面，網民提到如果考官在考試結束後，可以輕輕提點考生的不足及強項，的確可以提升考生對於下次考試的掌握度，「好過攞紙肥咗都唔知肥邊度」，但也有網民擔心「如果要個考官同你去傾，隨時傾足半日你都唔肯俾個考官走」，表示考路試肥佬代表「真係基本底打得唔好」，建議多上幾堂比起自怨自艾來得有用。

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