港女指男人識主動做一件事超加分！仲即刻想嫁?港男恥笑:靚仔就係

異性擁有什麼性格特質會吸引你的注意，甚至令你直接愛上？例如有上進心、孝順、溫柔？最近有網民在討論區上發帖，指出如果男士會做一件事的話，可以在女性心裡加上不少的分數，更有人指定對方一定要識主動做這件事，帖子後來被網民熱烈討論。



《海岸村恰恰恰》劇照

近日連登討論區上有網民發帖，直言「肯主動做家務嘅男人真係好加分」，指現時很多香港家庭都是「公一份婆一份」，但很多男性卻不願主動分擔家務，依賴女方完成一切，抑或聽到對方指示才去做，大呻如果男士要被催促才會去做家務，「咁仲有咩意思呢」？

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《C9特工》劇照

樓主更在帖子中勸世，指如果網民有遇到男士平時會放好自己的物品、放假會清潔打掃地方、洗衫晾衫摺衫、食完飯幫手洗碗，做家務事也不會拖拖拉拉的話，請大家要好好珍惜，因為「香港十個可能得一個係咁」，也與鼓勵男網民「如果有以上特質，想拍拖但單身的話，請展現你呢方面嘅魅力，你一定好搶手」。

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《極道主夫》劇照

大量網民在帖子上留下正評認同樓主，也吸引了不少一直默默自己做家務的網民留言大吐苦水，直言眾多家務不輕鬆，但對方不願分擔也只好硬食。但不少願意做家務的男網民就表示自己最終也是被對方分手，覺得感情穩定與否、加不加分，與主不主動做家務沒有直接關係，更無奈地指「識主動做家務」在「靚仔」和「有錢」面前更顯得一文不值。

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《逃避雖可恥但有用》劇照

也有網民認為「當你唔介意會做，可能以後都俾哂你做」、「當習慣成自然，港女就唔會珍惜，係應份，一樣照飛」。不過樓主就再次強調「家務事應該是兩個人共同承擔」，而一起分擔總比一人承擔來得輕鬆，「既然無人想做阿四，無人想娶個公主或者嫁俾大爺，點解唔成熟啲，一齊做個負責任嘅人」。

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