辦公室靚女同事背影激似「無著衫」露香肩！男網民:好影響工作...

每間公司的辦公室對於穿着要求都不一樣，有些以舒適便服為主，有些要求整齊的商務正裝，不過以下的穿着打扮又令你有什麼想法呢？最近有男網民在社交媒體上貼出一張女同事的背影照，驟眼看超似沒有穿衣服，相片更引來大量網民暇想！



《IT狗》劇照

該位台灣男網民在Facebook群組「爆廢公社公開版」上發帖，抱怨自己在辦公室上班時，前方一位女同事穿着打扮非常影響自己工作效率，他也同時附上了一張從女同事後方拍攝的背面照。

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《心靈的聲音》劇照

從圖中可見該位女同事頭髮向前擺放，露出了白滑的香肩玉背，電腦椅的椅背則掛上了一件白色毛衣。由於樓主拍攝的角度令女同事看起來就像「沒有穿衣服」，養眼的畫面令大量男網民忍不住暇想，而樓主也表示不知如何是好，無奈地表示「女同事真的很影響我工作...怎樣提醒她？」

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Facebook群組「爆廢公社公開版」截圖

女同事的美背照片吸引了過萬網民按讚留言，不少人都表示「沒有女同事的正面照片無法再作進一步討論」，更開玩笑地稱「請問貴公司還有缺人嗎？」、「你應該是要羨慕坐在她前面的同事吧」、「對面的男同事本來去年提離職，一直撐到現在」、「每天去上班的動力啊」，也有人懷疑女同事正在偷懶，「都9:21了螢幕還沒開，老闆是不是在桌下呀？」。

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後來有比較認真的網民看帖後，推測女同事只是穿着「一字領」露肩的上衣，然而樓主放眼望去的角度恰巧看起來像是對方沒有穿上衣服，奉勸大家收起色色的想法！

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