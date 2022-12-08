港女驚揭30歲曖昧男「與母共睡」!Facetime露餡　網民懷疑有內情

不少女生都希望另一半是一位成熟、獨立的男生，惟香港部份父母都過分溺愛孩子，令孩子長大後都要凡事聽從媽媽的意見，以母親為中心！最近就有位女生在認識男生之後，不小心發現他是一位「媽寶」，你又會如何抉擇呢？



《原本以為只是手機掉了》劇照

最近有位港女於香港討論區發帖文，指最近認識了一位30歲的男生，亦有意希望發展。除了每日Whatsapp聊天之後，至上週開始就不時會Facetime互相了解。直至有一天，女方驚揭男生原來有一個習慣，更表示「我好似唔係幾過到自己個關」。事源女方在Facetime畫面中發現有位女士正睡在男方旁邊，女方大感驚訝並即時詢問對方「隔離嗰個係邊個?」

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豈料男方回應「嗰個係我媽咪」，女方則認為「點可能咁大個人仲同媽咪訓嫁？」，「我有小小接受唔到」！女方亦有追問是否因為居住環境太細或沒有房間，所以要和媽媽同睡。男方則回應「只是鍾意同媽咪訓 咁多年黎既習慣」，女方於是因此向網民詢問意見。

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《愛回家開心速遞》劇照

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部份網民表示「癡X線 呢個媽寶男唔洗諗 唔好哂時間」、「正常男人一定唔會囉」，亦有網民猜測指該位共睡的女性「可能係老婆」、「唔小心比樓主見到求其話係阿媽」、「好大機會係啦老婆啦，30幾歲仔同阿媽瞓，佢肯阿媽都未必肯」。大家又接唔接受到另一半有這個習慣呢？