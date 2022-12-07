港女疑踩屎後一無品舉動惹怒店家！嬲爆公開CCTV緝兇!網轟:極賤格

生活中難免遇到低機率但又無傷大雅的小意外，例如走路中鳥糞、踩到大便等等，絕對足夠讓你心情壞上一整天。而說到意外踩屎，你們又會如何處理呢？用清水洗鞋底、找一片草地磨蹭、用紙巾擦一擦？昨日（6日）有一位港女在踩屎後做了一個無品舉動，令店家嬲爆公開CCTV譴責，事情更惹來網民熱議！



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行路踩到大便算是倒霉的象徵，除了「行衰運」外，如何徹底清理也讓人非常頭痕。昨日（6日）有店家公開一段約一分鐘長的影片，片中地點不明，一名身穿紅色長袖上衣的港女疑似因為走路時不慎踩到大便，而正好路過店家門外鋪滿地氈的樓梯，於是利用梯級不斷磨擦鞋底，以清理黏在鞋底的糞便。

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紅衣港女利用梯級不斷磨擦鞋底（YouTube@香港新聞突發時事合集 Hong Kong Breaking News Collection）

港女的同行友人則邊笑邊錄影（YouTube@香港新聞突發時事合集 Hong Kong Breaking News Collection）

港女的同行友人則邊笑邊錄影，雖未知兩人是樂在其中還是苦中作樂，但店方對於利用自家門口的「地氈抹屎」的行為就笑唔出，更嬲爆貼出CCTV譴責其無品行為，影片其後引來網民熱議。

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（YouTube@香港新聞突發時事合集 Hong Kong Breaking News Collection）

【圖輯】點圖放大瀏覽 港女疑踩屎後抹落店舖樓梯地氈👇👇👇

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網民直指港女的行為會對店家造成麻煩，「你就抹得開心，人哋樓梯地氈，難洗到仆X」、「無公徳心到」、「好肉酸好黑心」、「啲死人笑聲真係」。更建議港女下次踩屎時可以用塊「爛紙皮」，除了清鞋底有奇效外，也不會造成別人的困擾。

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