港女交收遇奇怪客狂Send行山相　更因一事無情封鎖！網民反斥小器

網上購物已經漸漸成為我們生活的一部份，不過網購其實風險多多，除了貨品質素參差外，更有大量網民反映曾遇上「奇怪客人」，令買賣雙方都哭笑不得。最近一位網民在討論區上發帖大呻，指自己第一次交收遇到奇怪人，對方除了不斷傳送行山照片外，更在交易時間「放飛機」，令她大感憤怒。



《她的私生活》劇照

網購趣事多籮籮，最近網民在連登討論區上發帖，表示自己在網上以$150出售一個二手的Samsung電腦螢幕，後來成功吸引一名買家的興趣，遂聯絡對方相約交收時間、地點等事宜。事主提出地點選擇在自己屋企附近的港鐵站，並在收工時間下午6:30交收，買家則表示地點ok，但時間要下午7時左右，因為他當天會去大嶼山行山，最終雙方同意在7點交收。

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資料圖片

而就在交收時間定下來的兩分鐘後，買家突然開始傳送行山照片，樓主直到半夜3點都仍收到對方訊息，賣家更問樓主「你會唔會坐上去」、「Lee個角度似鷹嘴」等問題，但樓主就未有理會，也沒有下載對方發送的圖片。後來買家提出延遲一天交收的要求，樓主則回應「ok」。然而買家又在數小時後開始傳送行山相，但這次就未形容山脈、石頭的形狀及詢問樓主意見。

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連登討論區截圖

連登討論區截圖

然而到了交收當日，買家卻遲遲未有回覆樓主，更在約定交收時間10分鐘後都沒有出現及回覆，於是樓主便留下一句「準備出名啦你」便將對方封鎖。網民看帖後就表示該買家行為極度奇怪，也不明白為何對方一直傳送自己的行山相，開玩笑指「樓主一定好靚女」、「係咪想搵嘢傾 追你咋」。

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連登討論區截圖

另外也有網民反怪樓主在短短十分鐘時間內，便直接封鎖對方的行為十分小器，表示「遲十分鐘姐，你就即刻block左人，可能有原因呢？」、「唔明點解要block，可能人哋有苦衷」。不過也有網民為樓主抱打不平，認為遲到本來已經是壞習慣，加上對方沒有通知樓主自己將會遲到，造成對方不便，樓主生氣也是十分有理。

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