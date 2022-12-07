港男大鬧機場猛踢行李落樓　喝女友撿回反被網民激讚：男人之光！

疫情稍為放緩後，有很多港人都久違地出外旅行。當中有不少人是情侶檔出遊，在計劃行程時或旅程期間有爭執也不少見。有網民日前就分享一對情侶在香港機場發生爭執的影片，當中港男竟然將女方的一件行李丟在地上，然後用力踢下樓梯，引起網民熱論。



（《原諒他77次》劇照）

情侶兩個人去旅行時發生爭執是常有的事，日前有網民就在Twitter上載影片，分享一對情侶在香港機場爭吵的影片。在影片開首就看到港男將女方的一件行李奪過並丟在地上，再跑著小步將行李用力踢下樓梯、跌落下層產生巨響。

港男大聲道「執啊！……執唔執啊？執唔執啊？」呼喝女友到下層撿行李，兩人沉默對視數秒後，港男便自行走遠，而女生則走往樓梯方向；懷疑是要到下層撿行李。影片引起熱烈討論，網民反應兩極；一方面有人認為港男的行為過火，另一方面則有人認為一定是女生做錯事在先，港男忍無可忍才會在機場大鬧。

有網民就認為「作為一個港男，呢種情況一定係港女迫人太甚」,「應該忍咗條港女好耐」。大讚港男是「真男人」、「男人之光」，終於為港男「出返啖氣」。亦有網民表示不知事發經過很難判斷誰是誰非，但如果單憑「片段咁一定係個男人唔啱」。不論有甚麼矛盾、即使是被戴綠帽也無需要呼喝女生，非常不尊重。批評港男作為一個成年人在大庭廣眾之下不能控制自己的情緒、行為，實在是失態兼失禮，「不過段關係搞到咁，感建分啦」……

不過，也有網民將重點放影片中在兩人中間經過的機場保安，笑他看了情侶一眼便玩手機匆匆走過、扮沒有看到，避免被捲入糾紛。有網民就明智地建議，「大家唔好喺機場分手，起碼喺搭返屋企嗰程好尷尬嘅的士先分啦！」。

👉移英港人呻通貨膨脹令治安變差 賊人狂偷車！連超市平價XX都遭殃

👉馬雲日本逾2萬呎豪宅曝光？選址溫泉勝地箱根 別墅管理人親回...

同場加映：朋友飯局算死草拒絕夾酒錢：冇飲做咩要夾？一句話反惹網民狂轟

與朋友外出食飯大家傾向會計清楚分開俾錢還是直接AA制呢？有網民日前就分享到有朋友最近與幾位友人到鯉魚門吃海鮮後，懷疑有一位朋友不想AA制，還說了一句話，引起網民不滿、心生斷絕朋友關係的念頭。👉👉朋友飯局算死草拒絕夾酒錢：冇飲做咩要夾？一句話反惹網民狂轟