旺角唐樓樓梯驚現「瀨屎男」抆屎落牆！事後一個嘔心舉動嚇窒網民

「你好玩唔玩玩屎？」最近香港就連環出現關於「屎」的缺德行為，早前就有港女疑踩屎後，路過一家店門外鋪滿地氈的樓梯，順勢用梯級不斷磨擦鞋底，想將鞋底擦乾淨，此舉實在有失公德心！不過一波未平一波又起，最近網絡上流傳數張疑似閉路電視截圖及影片，拍攝到有位中年男士在旺角唐樓樓梯做出嘔心的行為！



《破壞之王》

有時人有三急又剛好遇着肚痛，走勻街上都找不到廁所真的非常苦惱！最近網絡上瘋傳一條閉路電視影片及截圖，影片長約3分34秒，畫面顯示有一位中年男於旺角唐樓樓梯疑似「瀨屎」，該男到達梯間後首先四處張望，然後脫下長褲再將褲不斷抆向牆壁，將牆壁當成廁紙用，令本來白色的牆都沾滿長長的屎跡，非常嘔心！

👉大隻健身港男愛著瑜伽褲 全程激凸極吸睛!路人直呼嘔心:好似底褲

+ 2

👉地盤工人月入3萬up薪金過高?港男狠批只值$7,000/月 網民一句KO!

完事後他更仔細檢查長褲，似乎要確保長褲的屎都抹得一乾二淨。最令人驚嚇的舉動是該名男士把屎抆向牆壁後，竟然兩度將手拿到鼻前聞，然後再將手向牆上抹，畫面嚇窒不少網民！事後他更懶理牆上的屎跡，立即穿回長褲。

👉窮酸男有樣睇？內地女狂數窮男12大特徵 經常笑+不敢轉工都關事

豈料在穿回長褲的途中，突然出現一名老伯正由上層行落樓梯，該「瀨屎男」顯得有點驚愕，惟老伯並沒有理會就繼續行落樓梯，「瀨屎男」立即急急腳繼續穿褲再穿鞋。影片引來大批網民熱議，網民笑言「藝術呢啲嘢 你識條鐵咩」、「補灰」、「發糞塗牆」、「屙完仲要著返先犀利」。