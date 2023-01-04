食客力數「丸龜製麵」缺點：為什麼還沒倒光？網民反讚業界良心

【丸龜製麵】日本連鎖麵店「丸龜製麵」登陸香港多年，在港、台兩地開設不少分店，以品項豐富、快速美味的特色獲得民眾喜愛，不過有人愛就有人嫌，近日有台灣網友抱怨丸龜製麵折扣少、不能刷卡，食物也普通偏下，力斥「怎麼沒倒光」，引出喜愛丸龜的食客細數優勢，反指「是你的問題」。



原PO近日在批踢踢發文，細數丸龜製麵的缺點，包括價格硬又貴、東西普通到不行偏不好吃、開在百貨公司美食街卻不能刷卡付費、折扣也不多，抱怨看不出丸龜的優勢在哪，直言「為什麼沒有全部倒閉光」。

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文章一出引起討論，網友立刻留言反駁原PO，「很好吃耶，喜歡這種簡單的餐點」、「很好吃耶，平日上班中午沒事都會去吃」、「飯糰好吃」、「炸屑屑吃到爽」、「本體是炸麵衣，超好吃」、「他的優勢就是日式湯頭跟麵體打趴台灣95%烏龍麵」、「便宜好吃，市場上也沒人能打，當然存在久阿」。

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而原PO所認為「價格貴」這點，網友也反擊「百貨公司有哪家比他便宜」、「百貨美食街有丸龜的都是生意最好的」、「丸龜根本百貨美食街救星」、「他有開的地方通常隔壁的更貴」、「不是他貴，是你吃不起」、「丸龜叫貴？看來很久沒看物價了」、「丸龜也覺得貴平常吃王子麵過日子嗎」、「丸龜已經是所有日式連鎖烏冬裡面最便宜的」、「丸龜明明已經是美食界良心店家」、「百貨美食街不會踩雷的就丸龜、三商巧福」、「只有三商巧福可以跟他一戰」、「其實還蠻多優惠的，每周都有送炸雞或炸蝦，前段時間還有投票抽獎 有免費跟八折九折」。

不過有少數人也發表怨言，「在日本真的便宜，到台灣變精品」、「日本丸龜真的好吃，台灣丸龜每一家都煮超難吃，炸物0分、麵的部分負分」、「我後期都在吃其他副食品，沒在點正餐了」、「炸物店你是奢求什麼」、「最大缺點就炸蔬菜實在太油了」。

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