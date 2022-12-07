外國成人網推免費AV線上課程！被封AV界Netflix教睇鹹片正確方法

為保障AV演員的權益，日本今年通過「AV新法」，而近日更有外國成人網推出免費AV線上課程，教睇AV的正確方法，當中課程內容更包括如何正確看AV！



今次推出AV課程的外國成人網站Lustery。由於近年AV業界亦提出過關於「Consent」的議題，即是關乎片中的主角是否自願參與其中，可能有些AV片中的受害者是「被偷拍」、「被下藥」、「未成年」等，更未經事主同意上載到互聯網上，導致出現性虐待的情況出現。Lustery網站推出的課程就是想推廣合乎道德的AV，希望觀眾能夠正確判斷。

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《請做我的主人》劇照

大家亦會好奇為何睇AV都要人教？但其實睇AV都可以是高深的學問，該免費課程提供8個課題，包括「甚麼是AV」、「性幻想」、「AV與現實生活的性愛」、「AV的負面迷思」、「睇AV的健康習慣」、「睇AV的不良習慣」等。課程由4位來自不同背景的導師教授，當中包括性教育家、作家、演員和導演。由於課堂片段已是預先錄製好，大家可以隨時隨地觀看，按照自己的學習進度而定。導師建議最好每日上不多於1堂，更可以將8堂課程分拆至數個星期去完成，讓自己在課堂之間能有足夠的空間及時間去思考。不過想學習性知識就要先登記做會員，亦需要提供電郵認證。

《一路向西》劇照

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該網站強調，他們提供的成人片段均由真實有親密關係的素人自行拍攝並上載，全屬自願上載的性質。每位素人會簡單介紹自己的背景資料，包括年齡及國籍等，觀眾更可透過訂閱月費計劃去觀看心儀的成人內容。

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課程內容