英國人對香港人7大刻板印象！以為食狗唔犯法＋爆港人最愛一行為!

香港人會食狗肉?香港人好迷信？近日有移居到英國的YouTuber「是但啦」就向當地人進行街訪，一探究竟英國人對香港人的刻板印象和認知。當中竟發現原來英國人認為香港人數學個個100分，他們更表示香港人原來好鍾意...



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近日移英Youtuber「是但啦」於頻道上發布一條有關「英國人眼中的香港人」的影片，主持人表示於英國常常被人以普通話「你好」來打招呼，而好奇到底英國人是否真的能夠分辨香港人和內地人，還是他們都認為香港本身就是說普通話，就此他們列出7大外國人常常對港人的刻板印象，走到街上訪問當地人，當中發現有些英國人果真不知道香港是以廣東話為主要語言，而認為全部稱為「中文」的語言都一樣，並不知道中文當中含有多種語言。有受訪者更表示原來香港人常常做一個行為來表達對對方的善意，到底香港人在英國人眼中是怎樣的呢?讓我們一起看看吧！

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英國人對港人7大刻板印象

1.香港人講普通話？

主持人表示常常在英國會被人以普通話打招呼，因而好奇是否英國人都認爲香港人都是講普通話。其實有不少英國人都知道普通話並不是香港主要語言，甚至能精準講出香港是說「Cantonese」，但亦有英國人表示「不都是中文嗎？」，對中文的定義有模糊。

2.香港人會食狗肉？

對此全部受訪者都表示「會食狗肉」的看法一定是錯誤，是刻板印象。但亦分享曾於英國街頭看過有一位精神有問題的男人將活生生的白鴿頭擰下來，令所有人都「畀佢嚇親」。主持人亦解釋食寵物在香港是違法行為，香港人都很愛護動物，而在英國亦有對售賣貓狗肉有限制，但對進食就後像沒有法律的限制。

3.港人食動物內臟?

不少英國人對此都表示不以爲然，含內臟的菜式「全世界都有」，有受訪者更表示曾食過腎，還是英國菜，而在法國有不少包含「肝、腎臟」的菜式。有些人則表示純遂覺得口感奇怪，但亦明白內臟有營養價值，所以都會有好多人食。

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4.香港人鍾意「搶埋單」

有英國當地店家表示，曾遇到香港的客人都很少會「AA制」，大多都是一個人將全部單結帳，令他不禁覺得不用逐個分開計算，慳返佢好多功夫。有受訪者亦表示確實港人都會「搶埋單」，當一家人聚在一起食飯時，「全部人都會搶住埋單」，常聽到人說「呢餐我比」，「唔好唔好呢餐我比」，他們認為因大家都想表達友才會有此舉。

5.香港人好迷信?

對於香港人迷信，有不少英國人則認為「任何人都會有少少迷信」，各地都會有自己迷信的故事，而主持人亦表示香港人確是有點迷信，例如在香港文化中很喜歡「八」這個數字，因和「發」讀音差不多，而較舊的樓宇亦不會看到「4樓」，因4的讀音像「死」。受訪者對此表示於英國中「13」這個數字亦有「衰運」的意思，亦會有不可行過「連住三個嘅坑渠」，「打爛鏡會衰七年」等等的迷信講法。

6.香港人數學100分？

訪問中，竟有不少當地受訪者認為香港人數學都好勁，因為他們常聽說「亞洲人數學好掂」，而主持人則解釋好可能是因香港多「金融人」，所以才會令他對香港人有此印象。

7.香港人好有禮貌?

大多的受訪者都認為香港人都好有禮貌，因他們遇到的香港人都「好友善」。但主持人卻表示其實「錯錯地」，因「我哋好鍾意講粗口」，更表示粗口是香港的「傳統文化」，更是「博大精深」的廣東話文化。

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「唔怕生壞命，最怕改錯名」，名是最能夠代表一個人的東西，改錯名分分鐘可能會影響你的一生。「Dick」、「Cherry」、「Candy」這些英文名對香港人來說可能非常常見，大家在街上都可能隨手都找到幾個，但近日有移居到英國的YouTuber「是但啦」就著香港人這些常見的英文名，向當地人進行街訪，才發現原來看上去平平無奇的名，對英國人來說可能有其他含意，其中他們更讓他們評價歌手「M.C」和YouTuber「Cotton」的名字，但英國人聽到都即刻皺眉？

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