First Love初戀｜9件事認識八木莉可子　17歲未成年曾拍寫真集

在《First Love初戀》飾演小野口也英的八木莉可子，散發著清新脫俗的氣質，如同劇中也英的受歡迎程度，八木莉可子也一舉登上了「新國民初戀」的寶座！加上她那細膩的演技，不只逗得觀眾頻頻露出姨母笑，更逼哭了螢幕前的所有人，這回就讓小編來帶大家認識她吧！



【圖輯】點圖放大看「9件事認識《First Love 初戀》八木莉可子」👇👇👇

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一、混血兒的外表

八木莉可子出生於2001年7月17日，有著白皙皮膚、精緻五官，不免讓人好奇是不是混血兒的她，可是個土生土長的日本人喔～而出生於滋賀縣的八木莉可子，有時候Instagram上發文，還會使用關西腔！真的太親切了（笑）。

二、水原希子師妹

2015年時，年僅14歲的八木莉可子，在ASIACROSS所舉辦的「THE NEXT ASIACROSS MODEL AUDISION 2015」中脫穎而出，打敗了7851名參賽者，並成為水原希子的同門師妹，展開演藝活動。

三、寶礦力美少女

隔年八木莉可子更被選為「寶礦力女孩」演出系列廣告！「寶礦力水特」可說是日本出了名的廣告大王，捧紅了無數美少女，像是綾瀨遙、川口春奈、中條彩未等人。而八木莉可子演出的廣告更是史無前例，集結了近300多位學生一同揮灑青春的汗水，大家是不是也對這個廣告非常熟悉呢！

四、《SEVENTEEN》專屬模特兒

八木莉可子也在2016年時，成為了日雜《SEVENTEEN》的專屬模特兒！身高169厘米的她，完全就是當模特兒的料！在鏡頭前八木莉可子也展現出多樣的面貌，外加自帶的仙氣，實在太美啦～

五、多才多藝！

在小學6年的期間八木莉可子也受過藝術體操的訓練，中學時則擔任了學生會長，而高中時期的她，更有著書法八段的實力！請容許小編封她為全能女神（跪）。

六、寫真集《Pitter-Patter》

2022年的5月，八木莉可子也發行了首本寫真集《Pitter-Patter》，由底片攝影師石田真澄操刀，寫真集裡頭集合了她17歲至20歲這三年期間的影像紀錄，石田透過鏡頭接收了八木的每一面，讓平凡的日常顯得格外珍貴，同時也乘載著八木莉可子三年來的情緒變化。

七、蜘蛛俠是心中理想的對象

八木莉可子曾在訪談中提及，湯賀蘭（Tom Holland）飾演的蜘蛛俠，是最接近她心中理想的對象。蜘蛛俠不只打擊犯罪，更解決了民眾大大小小的困擾，而且還有幽默感（笑）。八木：「我的理想是成為一個讓人快樂、感到積極的人，希望能夠透過演員的工作，讓大家感到幸福。」

八、著迷《咒術迴戰》

八木莉可子也說到最近對《咒術迴戰》相當著迷，起初是因為在 《咒術迴戰0》裡的角色里香（Rika），和她的名字（Rikaco）同音才開始接觸，不料整個人陷入其中（笑），她更說：「這是我第一次把單行本都買齊的漫畫！」

九、參與的戲劇作品

不只造成轟動的《First Love 初戀》，八木莉可子也曾參與電影《HOMESTAY》、日劇《跳躍的時空少女》、《去吧！啦啦兵團》、《我們做了》等演出，在大河劇《鎌倉殿的13人》中更飾演了北條時政的女兒菊玖，期待未來能在螢幕前看到更多的她！

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