拿坡里意粉食譜｜日劇First Love初戀經典料理　靠番茄醬輕鬆複製

最近Netflix上的熱門話題日劇《FIRST LOVE 初戀》你看了嗎？不止在日本引起熱烈討論，在香港、台灣也有許多觀眾看完後紛紛在社交平台上秀出自己當年所購買的宇多田光的《FIRST LOVE》 CD，可說是許多人的青春回憶啊！而在劇中頻繁出現的拿坡里意大利麵（ナポリタン），則是出自SSAW的料理研究家高橋良子之手。



拿破崙意粉＝拿坡里意粉？

最近也有日本網友參加Netflix活動取得食譜，就讓我們一起跟著食譜來學習製作享用跟佐藤健同款的拿坡里意大利麵吧！

（編按：拿破崙意粉來自日式的Spaghetti Napolitan，其實卻與拿破崙Napoleon無關。拿玻里的意大利文是Napoli，是意大利南部城市，當地人慣以番茄作菜，拿玻里意粉亦主要以番茄來炒，因此譯作「拿玻里意粉」較正確。）

《FIRST LOVE初戀》中拿坡里意大利麵食譜（按圖👇👇👇）

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以下內容是翻譯來自日本網友分享在個人社交平台上，從Netflix活動中取得的「初戀拿坡里意大利麵（初恋ナポリタン）」食譜。材料是以2人份為基準，可以依所需份數自行增減。

所需材料

- Bucatini 吸管麵：160g （也可使用2mm的極粗意大利麵）

- 香腸：3根

- 洋蔥：1/2個（100g）

- 大蒜：1片

- 橄欖油：1大匙

- 番茄醬料：70g（使用新鮮的完熟番茄打成汁後，放入鍋中煮至剩一半份量以作為醬料使用）

- 番茄醬：70g

- 牛油：1大匙

- 粗粒黑胡椒：少許

- 巴馬臣芝士：適量（也可使用喜歡的芝士粉）



製作方式

1. 在鍋中加入2公升的水及2大匙的鹽後開火，煮至水滾後加入意大利麵，將火力轉至中大火繼續烹煮，過程中從鍋底攪拌以避免黏鍋。

2. 將香腸斜切、洋蔥切絲、大蒜切碎。

3. 在平底鍋中加入切碎的大蒜，加入橄欖油後開中小火，待大蒜變為淺棕色後加入香腸、洋蔥，炒至洋蔥軟化。然後加入番茄醬料及番茄醬。

4. 依包裝上表示時間烹煮意大利麵，如果還是很硬的話就再煮久一點。接著使用撈麵杓將煮好的意大利麵加入步驟3的鍋中，然後加入牛油、黑胡椒。如果味道還不夠，可再使用鹽調味。

5. 盛盤後，使用芝士刨刀將芝士刨絲灑在意大利麵上，美味的拿坡里意大利麵就完成啦！

【圖輯】點圖放大看更多Netflix日劇《First Love初戀》劇照👇👇👇

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北海道的洋食文化

過去因為函館也是跟長崎相同屬於對外貿易較為興盛的港口之一，許多外國人移居於此，所以也是日本較早有開設西洋料理店的地區，也因為北海道較為興盛的酪農業，到了昭和時期更是大力推廣會用大量肉類、牛油及乳酪的西洋料理。屬於日式西洋料理中最為被大家喜愛的拿坡里意大利麵也因此成為北海道洋食的主打特色商品之一。

劇中使用的拿坡里意大利麵全數使用來自北海道的美味食材

《FIRST LOVE 初戀》中的拿坡里意大利麵食譜，其實是出自SSAW的料理研究家高橋良子之手。在SSAW美瑛的IG上最近也介紹了拿坡里意大利麵使用的材料，全數選用了來自北海道的美味農產品，包括美瑛產番茄汁、番茄醬、洋蔥、上富良野KEMURIYA的香腸、芝士工房TAKARA的芝士、拿坡里的意大利麵等。雖然在香港、台灣可能沒有辦法取得北海道產的食材，但用品質良好的本地農產品，也能做出相同美味的拿坡里意大利麵。前面所公布的食譜也是由高橋良子監修的，相信能做出最接近兩位主角吃到的味道。

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還能添加摩洛哥胡椒醬增加風味

在SSAW美瑛的IG上還推薦可以在食用過程中添加摩洛哥胡椒醬增加風味。這款摩洛哥胡椒醬是是料理研究家高橋良子創立的品牌S/S/A/W所推出的「埃及鹽」系列商品之一，內含大量的辛香料，濃郁鮮香適合用在各種場合作為調料，增添不同風味，連拿坡里意大利麵也能無違和搭配喔！

簡單又美味的「初戀拿坡里意大利麵」，快動手一起來做做看吧！

半夜追劇看著初戀劇中一直出現的拿坡里意大利麵，是不是也懷念起了在日本吃到的簡單樸實美味，肚子也跟著餓了起來？趕快跟著食譜一起製作這道簡單的拿坡里意大利麵，搭配電視劇一起享用吧！

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拿破崙意粉食譜

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