跑步可以提升性能力！研究：每跑多1分鐘、持久力多X分鐘！

經常有人說做運動除了強身健體還可以增加性慾，到底是否真有其事？原來跑步益處多，研究發現可以提升男女各項身體機能之餘，更能提升性能力。如果平日放工後有時間都不妨多做運動，身心都健康！



《大步走》劇照

做運動可以促進身心健康已是老生常談，最近台灣泌尿科醫師陳偉傑及羅詩修指研究顯示，跑步有助於提高睾固酮水平，而睪固酮由睾丸、卵巢或腎上腺分泌，可以有助提升男女的肌肉強度、體力、性慾以及性能力！除此之外，心理因素亦會影響性慾下降，跑步等帶氧運動就可以舒緩生活壓力，有助改善焦慮或抑鬱等心理因素。

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《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照

外國研究顯示每周進行4次並連續9星期進行帶氧運動，參與研究人士的性生活頻率增加了30%，而性高潮亦增加26%！由於睪固酮會在運動後20分鐘上升，導致研究參與者產生「準備好從事性行為」的心理與狀態。

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可能有不少人都喜歡在健身室內跑跑步機，不用在街道上左閃右避。根據《American Journal of Cardiology》研究更指出，只要在跑步機上每堅持1分鐘，性活動持續的時間就可增加2至3分鐘。

《漂亮的李慧珍》劇照

如果平日經常坐在辦公室的男士就要注意啦！由於經常久坐不動的男士比起一般男士罹患勃起功能障礙的機率高於3倍，適量運動可以有效改善勃起功能障礙，而高度運動則有效降低80%以上。根據外國媒體調查顯示，跑者在跑步之後在床上的性慾高漲而且比起以往更有自信，所以建議各位男士們真的要開始跑步了！