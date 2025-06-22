網傳精液敷臉真能美容 醫生破解精子迷思 故意忍精不射恐發炎
撰文：中天新聞網
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坊間常有「精液存量只有4000發」、「精液敷臉可以美容」等迷思，讓民眾對於精液的好奇與迷思不斷，有台灣醫生針對此議題發文提出學術性的詳述解析，包括精液的成份、清槍有助身體健康等議題，打趣的說要成為「精液流言終結者」。
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馬偕醫院泌尿科陳鈺昕醫師日前在臉書發文表示，不知不覺蒐集了很多民眾對於精液的好奇與迷思，解釋精液的成份主要為「精蟲」與「精漿」，「精蟲」由睪丸製造，帶有男性的遺傳物質，與卵子結合形成受精卵，「精漿」由攝護腺、副睪丸、儲精囊分泌，可增加精子活動力與存活率，並含有少量的微量元素和蛋白質。
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陳鈺昕醫師進一步解釋，精液營養價值不高且不含血液成份，不但不會用盡精盡人亡，更沒有養顏美容功效；但他指出適時射精有益男性身體健康，每月射精超過21次可降低罹患攝護腺癌風險，反而故意不射精易引起攝護腺發炎。但也強調射精次數需根據「慾望」、「身體狀況」、「勃起功能」3大條件評估，務必要量力而為適可而止。
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