網傳禁慾100天變強壯 醫生揭4大健康危機 恐致勃起困難或易早洩
撰文：ETtoday
出版：更新：
台灣泌尿科醫生白彞維提醒，禁慾可能帶來的4大影響，包括勃起困難、變成快槍俠、精子品質下滑、情緒不穩。
白彞維在臉書說，禁慾100天等於變強壯？還是出大事？網路上流行的「禁慾挑戰」，有人說越忍越強，也有人說會變快槍俠，到底真相是什麼？其實弟弟太久沒開機，真的有可能出事。
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+3
白彞維份享，禁慾可能帶來的4大影響：
1、性敏感度下降，勃起變得困難
對某些人而言，長期缺乏性刺激可能會讓性反應變得較遲鈍，尤其是已經有性功能障礙傾向者。
2、變成快槍俠
部份男性可能出現這樣的情況，太久沒親密接觸，一有機會就過於興奮，反而更容易早洩！
3、精子品質下滑
精子如果長時間沒釋放，過度延遲排精，可能會影響部份男性的精液品質，活動力下降。
【相關圖輯】番梘隨時毒死J？醫生教這樣做正確清潔陰莖 最後一步驟好緊要（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+10
4、情緒不穩，影響工作生活
部份人長期壓抑性慾，性衝動無處釋放，可能導致煩躁易怒、注意力不集中，生活品質也跟著下降。
白彞維提醒，長期禁慾可能增加攝護腺發炎風險，定期射精有助於「讓攝護腺運動一下」；也有研究顯示，定期射精可能有助降低攝護腺發炎與癌症風險。他認為，禁慾不是萬靈丹，關鍵在找到對的方法。
【相關圖輯】50歲男以情趣用品套生殖器「腫成象拔蚌」醫生警告：恐致陰莖脫落（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
性愛前應先洗澡嗎？男友直撲想愛愛怕壞氣氛不敢拒絶 網民咁建議台男辦「性愛挑戰」稱有巨額獎金 騙女參加者性交10次 判決出爐勤力做愛可對抗抑鬱！研究證每月性愛這次數 患抑鬱症風險可大減性愛必做5件事避免尿道炎 醫生教事後如何沖洗下體才正確性愛｜晨間做愛比夜戰更起勁？台醫揭關鍵3差異：從睪固酮到助眠
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】