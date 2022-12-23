港產《兩餸飯》遊戲2023首季推出!爭做最強「夾餸師」網民讚:神作

兩餸飯可說是「窮人恩物」，又平又大盒相當抵食，加上本港這幾年正值疫情期間，很多人寧願食外賣都不堂食，於是兩餸飯火速竄紅，類似食店也開到成行成市，但原來兩餸飯除了在現實之外，仲即將登陸埋虛擬世界，明年將推出《兩餸飯This This Rice》遊戲，齊齊做夾餸師！



《兩餸飯 This This Rice》食店模擬遊戲(BeanKing Computer Entertainment)

最近香港遊戲開發團隊BeanKing Computer Entertainment，製作一款《兩餸飯 This This Rice》食店模擬遊戲，並已經在遊戲平台Steam上發布預覽。在遊戲預覽圖中，玩家身處於一間兩餸飯餐廳的熱盤位置，以第一人稱的視角成為「夾餸師」，按照客人的要求裝飯、夾餸和收錢。店內也擺了簡單的桌椅、地上也碎落的碗碟、牆壁上也保留了「安心出行」二維碼，十分有港式風味。

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牆壁上也保留了「安心出行」二維碼，十分有港式風味。(BeanKing Computer Entertainment)

以第一人稱的視角成為「夾餸師」(BeanKing Computer Entertainment)

遊戲開發者提到，《兩餸飯This This Rice》是一款短遊戲，遊戲長度大約15分鐘，採用廣東話配音並附上翻譯，讓外國的遊戲玩家也可以學習廣東話。遊戲預計在2023年首季推出，採用Unreal Engine 5.1 製作，支援TSR (50% / 75% / 100%)加速技術。

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兩餸飯Menu(BeanKing Computer Entertainment)

網民對《兩餸飯 This This Rice》遊戲消息表示非常期待，雖然暫時未知遊戲定價，但已有不少網民想入手遊戲，一嘗「夾餸師」的工作。有人就笑稱「連娛樂打機都要返工做嘢」，加上因為遊戲用了Unreal Engine 5.1 製作，因此的系統需求十分高，嫌貴的網民就話「煮個兩餸飯部機都要咁高要求」、「直接去返part time 幫人夾餸好過啦」。

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